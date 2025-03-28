İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesi alınan Gürkan Coşkun, "Ego Teknik Prodüksiyon Tasarım" şirketinin sahibi olduğunu belirterek, "DBM" şirketinin asıl sahibinin şüpheli Emrah Bağdatlı olduğunu ve bu şirketin şu an B.B. adına kayıtlı olduğunu, A.U'nun ise şirketin çalışanı olarak göründüğünü söyledi.

Coşkun, "B.B, daha önceki zamanlarda şoför ve tekniker olarak görev yapmakta iken bir anda devasa şirketin sahibi olmuştur. Belediyenin Feshane, Gazhane ve Ekrem İmamoğlu'nun bazı konuşma sahneleriyle alakalı kurulum yapan bir şirkettir. A.U. da daha önce Ceyda Kıryak'ın ekibindeydi. Emrah Bağdatlı'nın talimatıyla 'DBM'ye görevlendirdiler; B.B. ve A.U. da yakın arkadaştır. Bu şirket Ağustos 2022'de kurulmuştur ve belediyeden çok yüksek rakamlı işler almışlardır. Vedat Şahin isimli şahıs ise bizim sektörün en küçük malzemeye sahip olan sıradan bir şirketin sahibiydi. 2021'den sonra bu şahıs da devasa zenginliğe ulaşmıştır." dedi.

Şüpheli Vedat Şahin'le üç hafta önce Göktürk'te bir kafede karşılaştıklarını ve ayaküstü muhabbet ettiklerini belirten Coşkun, Şahin'in kendisine, "Bu işlerle niye uğraşıyorsunuz? Bu kadar yatırım yapıyorsunuz, ben iki tane prompter, iki hoparlör koyuyorum, 2 milyon fatura kesiyorum. Hatta şu an 60 milyon lira Emrah Bağdatlı'dan alacağım var, inşallah kaçmaz, kaçacağına dair duyumlar aldım. İnşallah bu iş bize de sıçramaz. Benim yaptığım işler küçük, bana bir şey olmaz." dediğini aktardı.

İ.K'nın "Qoala" isimli şirketin sahibi olduğunu, bu kişinin malzemesi ve ofisi olmadığını düşündüğünü dile getiren Coşkun, "Ama belediye iştiraklerine veya iş alan şirketlere şişirilmiş fatura kesmektedir. En son yaptığı işler 2024 Hacıbektaş Veli organizasyonu, 29 Mayıs İstanbul'un kurtuluşu sahne işleridir. S.G. isimli şahıs 'Imagina' isimli şirketin sahibidir. Duyduğum kadarıyla bu şirketin asıl sahibi Emrah Bağdatlı'dır. Bu şirketin ortaklarından biri ise İ.C.Y'dir. İ.C.Y, Ekrem İmamoğlu'nun oğlunun arkadaşıdır diye biliyorum. Daha sonra İ.C.Y hisselerini S.G'ye devretmiştir. Bu şirket de yine belediyeden yüksek meblağlı organizasyonlar almıştır. 2021'den sonra düzenli olarak 19 Mayıs, 29 Mayıs, 30 Ağustos, 6 Ekim, 29 Ekim işlerini yapmaktadırlar. Ben de bu şirkete organizasyonlarda ışık sistemi kurdum. Faturamı kestim, ödememi aldım. Bu firma direkt belediyeye fatura kesmemiştir, bu faturayı alt şirketlere fatura kestirerek İBB'ye bu firmalar yüksek bedelle kesmiş olabilirler." diye konuştu.

Yolsuzluk konseyi! Gece yarısı eksi 1'de ihale zirvesi Coşkun, şüphelilerden Barış Kılıç'ın resmiyette değil fiili olarak "BTF" firmasıyla ilişkili olduğunu, bu firmanın CHP'nin mitinglerini yaptığını, Kılıç'ın babası ile Y.G'nin bu firmanın ortağı olduğunu ancak resmi olarak kendi adlarına kayıtlı olmadığını bildiğini kaydetti.

Bu kişilerin miting organizasyonlarında iş aldığını, Kılıç'ın İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde belediyede zabıta olduğunu anlatan Coşkun, "Bu şahıs, bir örgüt varsa Emrah Bağdatlı'dan daha üst konumdadır. Çünkü Emrah'a iş yönlendiren kişiydi ve emir verebiliyordu." dedi.

Coşkun, İBB'de satın alma müdürü olarak çalışan Gülden Şık'ın konser, etkinlik gibi organizasyonların satın almasını yaptığını, duyduğu ve bildiği kadarıyla zenginleşmesi olmadığını, eğer konuşursa soruşturma dosyası hakkında önemli bilgiler verebileceğini düşündüğünü söyledi.

'Karakutu'dan organize kaçış

Şüphelilerden Serdar Haydanlı'nın sahte faturacı ve faturacı olarak bilindiğini kaydeden Coşkun, "Devletin adını kullanarak baskı ve tehditle iş aldığını biliyorum. Çünkü bizzat bir iş dolayısıyla ofisine gittiğimde bana silah çekmiştir. Bu şahsın 7-8 tane şirketi olduğunu ve S.G'ye iş verdiğini biliyorum. Ömür Yılmaz isimli şahıs ise 'OMR' isimli şirketin sahibidir. Bu da aynı şekilde belediyeye şişirilmiş fatura kesen şirketlerdendir. S.Ö. ve Tolga Özgen isimli şahıslar ise 'Adgreate' şirketinin sahipleridirler. Bunlar da aynı şekilde şişirilmiş fatura kesmektedirler. Merthan Akçil'in sahibi olduğu Creative Medya, İBB'ye şişirilmiş fatura kesmektedir. Bildiğim kadarıyla Barış Kılıç ve Emrah Bağdatlı'nın onayı olmadan Ceyda hiçbir işlem yapamaz, G.Ş de para ödeyemez." ifadelerini kullandı.

Coşkun, ifadesini şöyle tamamladı:

"Bu organizasyonun neticesi elde edilen paralar yine 20 Eylül 2024 tarihinde Rumelihisarı'nda bir organizasyonda iş yaparken karşılaştığım Vedat Şahin, bana sohbet esnasında faturasız işler hakkında muhabbet ederken Eminönü'nde bir ofisten bahsetti. Bu ofisten faturasız olarak iş yapan kişilere, poşetlere konulmuş paraların ödendiğini, girişte sadece isim sorduklarını ve adının yazılı olduğu poşeti teslim edip çıktıklarını söyledi. 29 Ekim 2023'te yapılan organizasyonlarda alt taşeronlardan birisiydim. Yaptığım iş karşılığında 'Imagina' şirketine 3 milyon lira, artı KDV civarında fatura kestim, ödememi aldım. Benim gibi 8 tane şirket bu organizasyonda alt taşeron olarak iş yaptı. Bu iş için 'Imagina' şirketi, ismini bilmediğim bir şirkete 119 milyon lira gerçek bedelli olduğunu düşündüğüm fatura kesti fakat bu şirket tarafından İBB'ye 579 milyon lira fatura kesildiğini o dönem basınında çıkan haberlerde de görmüştük. Bu, yapılan yolsuzluğun basında çıkmış hali ve bir örneğidir."

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