  İBB'ye yolsuzluk soruşturması! Çıplak arama iddiaları yalanlandı
Güncel

İBB'ye yolsuzluk soruşturması! Çıplak arama iddiaları yalanlandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'rüşvet almak' suçundan tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıplak aramaya tabi tutulduğu ve tutuklulara mahsus yaşam alanları dışında yer aldığı iddialarının tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

21 Aralık 2025 Pazar 16:36
İBB'ye yolsuzluk soruşturması! Çıplak arama iddiaları yalanlandı
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 23 Mart'ta verdiği kararla "rüşvet almak" suçundan tutuklanan Türker'in aynı tarihte Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na kabul edildiği belirtildi.

Ulusal basın ve bazı sosyal medya hesaplarında, İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü tutuklu Türker'in "depo olarak kullanılan bir alanda tutulduğu ve çıplak arandığı" yönünde iddialara yer verildiğinin görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tutuklunun kuruma kabulü sırasında yapılan işlemler, 'Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'in 34. maddesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda üst ve eşya araması yapılmıştır. Söz konusu arama dışarıdan görülmesi mümkün olmayan ve herhangi bir görüntü kaydı bulunmayan bir alanda gerçekleştirilmiş olup, iddia edildiği şekilde tutuklunun kıyafetlerinin çıkarılması söz konusu değildir. Saat 18.01'de başlayan arama işlemi 18.02'de tamamlanmış, düzenlenen arama tutanağında, tutuklunun 'herhangi bir zararının ya da şikayetinin bulunmadığı' hususu açıkça tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Fatoş Pınar Türker'in Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıplak aramaya tabi tutulduğu ya da tutuklulara mahsus yaşam alanları dışında tutulduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Kuruma kabul, üst araması ve yerleştirme işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir."

