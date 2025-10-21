İSTANBUL 21°C / 13°C
21 Ekim 2025 Salı
  • İBB'ye yolsuzluk soruşturması! İş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı
Güncel

İBB'ye yolsuzluk soruşturması! İş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

21 Ekim 2025 Salı 10:24
İBB'ye yolsuzluk soruşturması! İş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ifadesi alınacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın, savcılık tarafından İBB'deki iş ve eylemlerine yönelik ifadesinin alınması için adliyeye çağrıldığı öğrenildi.

