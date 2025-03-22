İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, firari şüpheli Çalışkan, İstanbul'da yakalandı.

Şüphelinin yakalandığında yanında cep telefonunun olmadığı öğrenildi.

ELİF GÜVEN YURDA GİRERKEN YAKALANDI

Öte yandan yolsuzluk soruşturmasında firari durumda olan Medya A.Ş Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven gözaltına alındı.