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İBB'ye yolsuzluk ve terör soruşturması... Firari iki isim yakalandı

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan firari şüphelilerden Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ve Medya A.Ş Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven gözaltına alındı.

22 Mart 2025 Cumartesi 16:24 - Güncelleme:
İBB'ye yolsuzluk ve terör soruşturması... Firari iki isim yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, firari şüpheli Çalışkan, İstanbul'da yakalandı.

Şüphelinin yakalandığında yanında cep telefonunun olmadığı öğrenildi.

ELİF GÜVEN YURDA GİRERKEN YAKALANDI

Öte yandan yolsuzluk soruşturmasında firari durumda olan Medya A.Ş Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven gözaltına alındı.

  • Elif Güven
  • Mehmet Ali Çalışkan

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