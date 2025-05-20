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İBB'ye üçüncü dalga operasyon! Daire başkanı dahil 22 gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik düzenlenen operasyonda 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı operasyon kapsamında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında İBB'nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin de bulunuyor.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2025 Salı 08:12 - Güncelleme:
İBB'ye üçüncü dalga operasyon! Daire başkanı dahil 22 gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in, Murat Ongun'a bağlı olarak Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de karıştığı eylemlere ilişkin yürütülen soruşturmada; Taner Çetin'in, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle birtakım taşınır ve taşınmaz mal varlıkları edindiği tespit edildi.

MASAK raporlarına göre, Taner Çetin'in söz konusu satın almalarda ödemeleri Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den iş alan firmalara yaptırdığı ve yine bu firmalardan, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin diğer personellerine para gönderildiği belirlendi.

Ayrıca, Taner Çetin'in karıştığı adrese teslim ihaleler ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı belirlenen yaklaşık 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

  • operasyon
  • gözaltı

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