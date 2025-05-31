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İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu: Erdoğdu gözaltına alındı

CHP'li eski milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB'ye düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Erdoğdu'nun rüşvete aracılık ettiği tespit edildi.

31 Mayıs 2025 Cumartesi 10:18 - Güncelleme:
İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu: Erdoğdu gözaltına alındı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturmasında her geçen gün daha da derinleşiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma devam ederken İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonu bu sabah başlattı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Avcılar, Ceyhan ve Seyhan Belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İBB'NİN İŞTİRAK ŞİRKETİ İSTAÇ'TA RÜŞVET ÇARKI

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi olan İSTAÇ içinde rüşvete aracılık ettiğine ilişkin tespitler yapıldı.

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