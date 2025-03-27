İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2025 Perşembe / 28 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0161
  • EURO
    41,2664
  • ALTIN
    3731.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması! 12 şirkete daha el konuldu
Güncel

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması! 12 şirkete daha el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik olarak yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan 14 kişiye ait oldukları belirlenen 12 şirkete el konuldu.

HABER MERKEZİ27 Mart 2025 Perşembe 20:38 - Güncelleme:
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması! 12 şirkete daha el konuldu
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'Yolsuzluk' soruşturması sürüyor.

İBB' ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı Ali Nuhoğlu ile Furkan Remzi Ceylan tutuklanmıştı.

Bu kapsamda, Nuhoğlu'nun Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve Ceylan'ın İSCON İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konulmuştu.

12 ŞİRKETE DAHA EL KONULDU

'Yolsuzluk' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Murat Kapki, Serhat Kapki, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Ali İlbak, Yusuf İlbak, Vedat Şahin, Necati Özkan, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Alihan Aydın, Alper Aydın ve Alperen Aydın isimli şüphelilere ait oldukları belirlenen 12 şirkete el konuldu.

  • şirket
  • soruşturma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.