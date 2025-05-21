İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2025 Çarşamba / 24 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8544
  • EURO
    44,155
  • ALTIN
    4135.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması! Firari şüphelinin şirketlerine kayyum atandı
Güncel

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması! Firari şüphelinin şirketlerine kayyum atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atandı.

AA21 Mayıs 2025 Çarşamba 19:33 - Güncelleme:
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması! Firari şüphelinin şirketlerine kayyum atandı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında şüpheli Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atanmasını talep etti.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, talep doğrultusunda şüphelinin şirketlerine kayyum atanmasına karar verdi.

ŞÜPHELİNİN MAL VARLIĞINA EL KONMUŞTU

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun, suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edilmişti.

Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında ayrıca firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

  • Murat Gülibrahimoğlu
  • kayyum

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.