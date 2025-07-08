İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, şoförü Sonkan Turan ve avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, Şahin'in "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından, Turan'ın ise "rüşvet almak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, Onur Büyükhatipoğlu hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

ZEYDAN KARALAR TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte 6 şüpheli tutuklandı.

İki şüpheli de hakkında önceden verilen adli kontrol kararlarının bulunması nedeniyle savcılıktan serbest bırakıldı.

AHMET ŞAHİN İLE ŞOFÖRÜ HAKKINDAKİ SEVK YAZISI

Soruşturma savcılığınca nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen sevk yazısında, 'şüpheli Ahmet Şahin'in, Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında yönetici pozisyonda bulunan Fatih Keleş'e bağlı hareket ettiği' belirtildi.

Yazıda, etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan şüphelilerden Ali Nuhoğlu'nun, Fatih Keleş'in baskı ve zorlaması üzerine çalışanı O.K.D. aracılığıyla Ahmet Şahin'e para vermek zorunda kaldığını beyan ettiği kaydedildi.

Şahin'in, O.K.D'yi tanımadığını beyan ettiği ancak yapılan HTS analizinde bu kişiyle ortak bazları bulunduğu bildirilen yazıda Şahin ve O.K.D'nin HTS verileri ile plaka tanıma sistemi verilerine göre aynı tarihlerde aynı güzergahta olduklarının anlaşıldığı ifade edildi.

Yazıda, O.K.D'nin de ifadesinin alındığı, Şahin'e parayı verdiğini bildirdiği, söylediği tarihler ile veriler arasında bir veya birkaç gün farklılıklar olsa da olayın üzerinden uzun zaman geçmesi nedeniyle tam tarihi hatırlayamamasının olağan olduğu belirtildi.

Şüpheli Şahin'in 'Ekrem İmamoğlu suç örgütü adına iş adamlarından rüşvet aldığının anlaşıldığı' bildirilen yazıda, Şahin'in "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve "rüşvet almak" suçundan tutuklanması istendi.

Yazıda, Şahin'in şoförü olan şüpheli Sonkan Turan'ın ifadesinde üzerine atılı suçu kabul etmemesi ancak söz konusu aracı kendisinden başka kimsenin kullanmadığını beyan etmesinin suçtan kaçmaya yönelik olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Olay tarihlerinde Turan'ın, Şahin ile beraber O.K.D'nin yanında bulunduğunun sabit olduğu kaydedilen yazıda, Turan'ın yardım eden sıfatıyla rüşvet suçunu işlediği belirtilerek, tutuklanması talep edildi.