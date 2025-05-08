İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2025 Perşembe / 11 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,6365
  • EURO
    43,6247
  • ALTIN
    4111.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Başsavcılık düğmeye bastı! Manipülasyona geçit verilmeyecek
Güncel

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Başsavcılık düğmeye bastı! Manipülasyona geçit verilmeyecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yapılan manipülatif nitelikteki paylaşımın içeriğini oluşturanlar ve bunları yayanlar hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 20:59 - Güncelleme:
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Başsavcılık düğmeye bastı! Manipülasyona geçit verilmeyecek
ABONE OL

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bir kısım sosyal medya platformlarında manipülatif nitelikte bilgilerin paylaşıldığı ifade edildi.

Söz konusu paylaşımların yanıltıcı vasıfta olduğu ve yargılamayı etkileme amacı taşıdığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, paylaşımın içeriğini oluşturan ve yayanlar hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Ayrıca yürütülen mali nitelikli soruşturma kapsamında bu aşamada paylaşımda belirtildiği gibi bir gizli tanık bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." ifadesi kullanıldı.

  • yolsuzluk
  • başsavcılık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.