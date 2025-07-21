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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! 8 şüpheli için tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

AA21 Temmuz 2025 Pazartesi 09:49 - Güncelleme:
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! 8 şüpheli için tutuklama talebi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltına alınan 17 zanlının savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden Ali Cüneyt Özdemir, Can Karataş, Cengiz Tosun, Deniz Erzincan, Erdinç Karataş, Mehmet Karataş, Murat Timuçin Altıer ve Taylan Çokyiğit tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller sonucu 18 şüpheli daha tespit edilmişti.

Haklarında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiş, 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

  • İBB yolsuzluk soruşturması
  • 17 zanlı adliyede
  • gözaltı sevkıyatı

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