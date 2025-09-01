İSTANBUL 30°C / 20°C
Güncel

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.

İHA 1 Eylül 2025 Pazartesi 14:47
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.

  • Murat Gülibrahimoğlu
  • kırmızı bülten

