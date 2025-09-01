İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.
