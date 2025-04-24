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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! İş insanı tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının firari şüphelisi Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Adnan Bıçakçı, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan tutuklandı.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 21:02 - Güncelleme:
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! İş insanı tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında firari şüpheli Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen iş insanı Adnan Bıçakçı'nın işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, Bıçakçı'nın üzerine atılı "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

  • Emrah Bağdatlı
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  • Adnan Bıçakçı

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