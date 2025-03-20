Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Önceki Dönem Milletvekilleri ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

İslam dünyası olarak Ramazan'ın manevi iklimini teneffüs ettiğimiz şu mübarek günlerde Siyonist İsrail yönetimi ateşkesi bozarak Gazze'deki katliam ve soykırım politikasına tüm hoyratlığı ile devam ediyor

İsrail'in işlediği savaş, soykırım ve insanlık suçlarına engel olmayanlar, hem tarih önünde hem de insanlık vicdanında er ya da geç hesap vereceklerdir

Sırtını dayadıkları güçlerden cesaret alarak çocukları katledenler Allah'ın izniyle döktükleri masum kanlarında boğulacaklardır

Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, tarihin doğru tarafında yer almaya, tüm gücümüzle Gazzeli mazlumları desteklemeye devam edeceğiz

Ülkemizin çıkarlarını savunmamın ötesinde küresel düzeyde adalet, hakkaniyet ve merhamet müdafaası üzerine kurulu dış siyasetimizde dünyada milyarlarca insana umut aşıladık

AK Parti 23 yılı bulan iktidarının her anını takipçisi olduğu halka ve Hakk'a hizmet davasına layık olabilmek için çalışarak geçirmiştir

Biz üyesi ile, gönüllüsü ile, teşkilat mensubu ile, yönetişi ile hep beraber sayısı milyonları aşan muhteşem ve muazzam bir aileyiz

Kendini sürekli yenileyen bir parti olarak bunu yaparken kimseyi dışlamıyoruz. Tam tersi geniş ailemizi sürekli büyüterek üstat Necip Fazıl'ın ifadesiyle yolumuza pekleşe pekleşe devam ediyoruz

Türkiye her gün yeni ve bir diğerini geride bırakan gündemlere uyanan, belki de dünyanın en hareketli ülkesidir.

Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını ülkenin en önemli meselesi gibi gösterme gayreti riyakarlığın dik alasıdır

Hakime tehditler savuruyorlar. Muhalefet, yargının iddialarına yanıt veremiyor. Diploma alın teriyle alındı, belediyede yolsuzluk yok diyemiyorlar

Deseler ki "Kardeşim bu diploma alın teri ile, usulüne uygun şekilde alınmış bir belgedir" bunu ilgili arkadaşlarımız vasıtası ile ve hukuki argümanlar ile konuşup tartışmak mümkündür

Bizim ne şahsen, ne parti, ne de ittifak olarak muhalefetin müsamerelerine ayıracak vaktimiz yok

(İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması) Bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar

Biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi 40 yıllık kamburundan kurtarma noktasında hem kararlıyız hem de samimiyiz

Sessiz devrimlerimiz ile bir yandan terörün istismar zeminini ortadan kaldırırken diğer yandan da kararlı ve etkili operasyonlar ile topraklarımızı teröristlerden temizledik

Terörün karanlık gölgesi siyasetin üzerinden çekildikçe inşallah sözün gücü artacak, siyasetin demokratik alanı daha da genişleyecektir