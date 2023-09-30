İBB'yi aklamak için AK Partili belediyelere saldıran Murat Ongun rezil oldu

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası çok sayıda nokta su baskınları yaşandı.

Kentin birçok ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası ise eylül ayı başında yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan felakete benzer manzaralar yine görüldü.

Sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve yollar göle dönerken bazı metro istasyonlarını da su bastı.

kenti vuran ve vatandaşları zor durumda bırakan sağanak yağış sonrası CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yine sınıfta kaldı.

İBB'nin başarısızlığını örtbas etmek için devreye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun devreye girdi.

Ongun, sosyal medya hesabından, su baskınlarının yaşandığı yerleri paylaşarak AK Partili belediyelere saldırdı.

Ongun yaptığı paylaşımda, su baskınlarının yaşandığı yerlerin sorumluluğunun AK Partili belediyelerde olduğunu ileri sürdü.

Yaptığı paylaşımların birinde Gaziosmanpaşa'da bir kadının sel sularına kapıldığı anları alıntılayan Ongun, buranın 2004 yılından beri AK Parti'de olduğunu, o günden beri altyapı sorunlarıyla ilgilenilmediğini ileri sürdü.

Diğer paylaşımında da Başakşehir'de göle dönen caddeyi alıntılayan Ongun, burasının da 15 yıldır AK Parti'de olduğunu ve altyapı sorunu olduğunu ima ederek bir saatlik yağışlarda bile sular altında kaldığını iddia etti.

Ongun'un AK Partili belediyeleri hedef alan iftira operasyonuna cevap ise Başakşehir Belediyesi Basın Danışmanı Necip Fazıl Ergüt'ten geldi.

Sosyal medya hesabından Ongun'a cevap veren Ergüt, söz konusu bölgelerin sorumluluğunun AK Partili belediyelerde değil CHP'li İBB'de olduğunu belirterek, "İlk ders: Sorumluluk alanlarınızı iyi öğrenin ve çalışın." dedi.

Ongun'un Başakşehir'i karalamaya yönelik yaptığı paylaşımı alıntılayan Ergüt, "Evet, Murat Ongun burası Başakşehir. Tabii siz, İsviçre'lerden fırsat bulup, Başakşehir'e hiç gelmediğiniz için gelişmeleri de göremiyorsunuz. Ancak burası İBB sorumluluk alanında olan bir nokta ve siz daha kendi yetki alanınızda olduğunu bile bilmiyorsunuz. Bu görüntülere sebep olan, atık su giderlerinin temizlenmemiş olması. Merak etmeyin! Biz sizin için de çalıştık, sabahladık. Gelin, bir daha bu olayları yaşatmamak için önlem nasıl alınır, bir şehir nasıl örnek ve yeni nesil çalışmalarla yükseltilir İBB yönetimine ve ekibinize anlatalım." ifadelerini kullandı.