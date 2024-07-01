İbn Haldun Üniversitesi mezuniyet töreni Gazzeli öğrenci ve akademisyenlere adandı

Üniversitenin Başakşehir'deki külliyesinde yapılan törende, İHÜ mezunları ve akademisyenleri cübbelerinde Gazzeli şehit öğrenci ve akademisyenlerin isimlerinin yazılı olduğu birer kokart taşıdı.

Törende konuşan İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, kurumun sosyal bilimler alanında uluslararası bir araştırma üniversitesi olma yolculuğunu, "kendi semasında tek yıldız" olarak adlandırdıklarını söyledi.

Üniversiteye dikkati çeken Erdoğan, "Türkiye'de bu alanda böyle başka bir üniversite yok. İbn Haldun Üniversitesi; hedefleri, kuruluş tarzı, oluşumu, idari, mali yaklaşımları ve birçok yönüyle Türkiye'de tek, özel bir üniversite. Rabb'im mahcup etmesin." dedi.

Bilal Erdoğan, üniversite olarak hedeflerini yakalamanın en birinci aktörünün öğrenciler olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Lisans programlarından mezun ettiğimiz öğrencilerimizin dünyanın en iyi üniversitelerinde doktora yapmalarını, ondan sonra üniversitemize tekrar hoca olarak gelmelerini hedefliyoruz. Üniversitemizde doktora programlarını tamamlayan arkadaşlarımızın dünyanın en iyi üniversitelerinde akademisyen olmalarını arzu ediyoruz. Dünya çapında bu ilim geleneğinin İstanbul'da, hak ettiği yerde olması, böylesine özel bir mükemmeliyet merkezi olması için çalışıyoruz."

Üniversitede emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, nice mezuniyet programlarında, öğrencilerin nice muhteşem başarılarında birlikte olmayı dilediğini sözlerine ekledi.

"İsrail, küresel hegemon tarafından kullanıldığını acı bir şekilde idrak edecek"

Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan da İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda bizzat evi hedef alınarak şehit edilen Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh'in isminin yer aldığı kokardı taşıdı.

Gazze'de aylardır devam eden katliamın, herkesin kanayan yarası olduğunu belirten Arkan, bu sebeple bu yılki mezuniyet törenini Gazze'ye, Gazze'de şehit olanlara adadıklarını dile getirdi.

Dünyanın büyük bir değişimin içinden geçtiğine dikkati çeken Arkan, öğrencilere seslenerek, "Tarihsel birikiminizle, geleceği öngörerek, bilgiyle, değerle ve yaşanan sorunlara çözümler üreterek değişim ve dönüşüme liderlik yapmak durumundasınız. Aksi takdirde bu dönüşümün ezilenleri olabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Arkan, üniversitenin öğrencilere sunduğu imkanlara işaret ederek, tüm bu gayretlerin karşılığını aldıklarını, bugün Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında olduklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" ve "daha adil bir dünya" vizyonunun, İHÜ öğrencilerinin omuzlarında yükseleceğini dile getiren Arkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adil, güçlü, yetkin bir toplum ve devletler olmadığında dünyayı zulüm kaplıyor. Bugünlerde bunu daha net bir şekilde yaşıyoruz. İnsanlık tarihinin en büyük soykırımını yaşıyoruz. Dünya vicdanı Filistin için tek ses olsa da hala Amerika ve Batılı bazı siyasiler İsrail'e olan desteğini sürdürüyor. Üstelik meydanlarda ve üniversitelerdeki İsrail karşıtı eylemler de engellenmeye çalışılıyor. Gösteriler sebebiyle okullarından uzaklaştırılan öğrenci ve akademisyenlere kapımız, İHÜ her zaman açıktır. Tarihe not olarak da şunu belirtmek isterim, İsrail gelecek 50 yıl içerisinde küresel hegemon tarafından kullanıldığını acı bir şekilde idrak edecektir ve muhtemelen gelecek yüz yıl içinde yaptıkları zulümlerin doğal sebebi, sonucu olarak bin yıllık bir göç onları bekleyebilir."

İHÜ öğrencilerinden uluslararası akademi camialarına karşı kep eylemi

Törende onur konuğu olan Glasgow Üniversitesi Rektörü Filistin asıllı Gassan Ebu Sitte ise son zamanlarda neden Birleşmiş Milletler veya diğer uluslararası kuruluşların kendilerini Filistin meselesinde ezelden beri yüzüstü bıraktıklarını düşündüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin güçlü desteğini Filistinliler olarak hissettiklerini ve Gazze'deki eğitimin devam etmesi için gösterilen çabanın taraflarınca takdir edildiğini vurgulayan Sitte, yarınların kendilerinin olduğuna dair inançlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini, işgalcilerin yalnızca geçici bir süreliğine Filistin'de olduklarını ifade etti.

Sitte, toprağın, paranın ve sosyal statünün kaybedilebilir olduğunu, ancak öğrencilerin gördüğü eğitimin kendilerinden alınmasının mümkün olmadığını söyledi.

Gassan Ebu Sitte, İbn Haldun Üniversitesinin, mezun öğrencilerine verdiği eğitimin, hayatları boyunca taşıyacakları ve onlardan asla çalınamayacak bir hazine olduğunu vurguladı.

Programda İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ile TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz da birer selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gündüz ile Rektör Prof. Dr. Arkan, Sitte'ye hat tablosu hediye etti.

Lisans ve lisansüstü öğrencilere diplomalarının verilmesiyle devam eden programda, mezunları temsilen bazı öğrenciler de konuşma yaptı.

Törende kep atma ritüelini gerçekleştirmeyen mezunlar, Batı'da İsrail yanlısı akademik çevrelere karşı dünya akademisini daha duyarlı, daha etkin eylemlere çağırmak için keplerini sessizce yere bıraktı.

Öğrencilerin bu eylemini aileleri ve akademisyenler alkışlarla karşıladı.