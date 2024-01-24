İbn Haldun Üniversitesi ve TUSAŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı

İki kurum "Ahlaki İşletmecilik Sertifikasının Pilot Uygulamasına İlişkin İşbirliği Sözleşmesi" imzaladı. İmza töreni TUSAŞ Kahramankazan Yerleşkesi'nde gerçekleşti. Törene TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, rektör yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, TUSAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Gülay Dönmez, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Mahmut Arslan ve TUSAŞ çalışanları katıldı.



Rektör Atilla Arkan Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan İbn Haldun Üniversitesi'nin TUSAŞ'a önemli katkılar sağlayacağının altını çizdi, iki kurum arasında işbirliği alanlarının genişletilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ise yapılan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İmzalanan protokol ile TUSAŞ'ın etik yapılandırma sürecinin güncellenmesi sağlanacak. Etik süreçlerinin iyileştirilmesi, etik kodların gözden geçirilmesi ve bu konuya ilişkin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması konularında çalışmalar yürütülecek.