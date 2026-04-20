İbn Haldun Üniversitesi ve YETEV'den İngilizce eğitiminde dönüşüm hamlesi

İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Külliyesi'nde Medya ve Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilen törene; İbn-i Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ve YETEV Okulları Genel Müdürü Yusuf Tüfekçi katıldı.

Proje kapsamında; öğrencilerin dil becerilerinin çok yönlü geliştirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişiminin desteklenmesi ve velilerin eğitim sürecine aktif katılımının sağlanması hedefleniyor. Ayrıca uluslararası standartlarla uyumlu, bütüncül bir eğitim yaklaşımının hayata geçirilmesi amaçlanıyor. İş birliğiyle birlikte, eğitimde insan odaklı yaklaşımın teknolojiyle bütünleştirildiği örnek bir model ortaya konulması planlanıyor. İngilizce öğretimini yeniden yapılandırmayı hedefleyen proje, müfredat geliştirme çalışmalarının ötesine geçerek insan, teknoloji ve değer odaklı entegre bir eğitim ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor.

İNGİLİZCE EĞİTİMİNDE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK YENİLİKÇİ MODEL

Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi esas alınarak yapılandırılan model ile öğrencilerin dil gelişimi veri temelli yöntemlerle düzenli olarak izlenecek. Ayrıca modelin etkililiğini ölçmek amacıyla akademik çalışmalar yürütülecek, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli projeler geliştirilecek. Uygulama süreci seçili okullarda pilot olarak başlatılacak ve elde edilen veriler doğrultusunda model kademeli olarak yaygınlaştırılacak. Bu yönüyle proje, Türkiye'de İngilizce öğretiminde örnek teşkil edecek yenilikçi bir dönüşüm modeli olma potansiyeli taşıyor.

YETEV Okulları Genel Müdürü Yusuf Tüfekçi: "Bu modelin Türkiye genelinde örnek alınabilecek bir yapıya dönüşmesini hedefliyoruz"

YETEV Okulları Genel Müdürü Yusuf Tüfekçi, konuşmasında YETEV'in eğitim yaklaşımının yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Biz YETEV Vakfı olarak sadece akademik eğitim ya da yalnızca temel değerler üzerine kurulu bir yapı değil; bunların üzerine inşa edilmiş, ahtapot kolları gibi her tarafa yayılmış güçlü bir eğitimin temsilcisi olmak için mücadele ediyoruz" dedi.

Dil eğitimi alanında yeni bir model geliştirme sürecine değinen Tüfekçi, İbn Haldun Üniversitesi ile yürütülen iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Üniversitemizin akademisyenleri ve dil okulu ile birlikte, yabancı dil eğitiminde daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapı kurmak amacıyla kapsamlı bir müfredat yazımını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Geliştirilen modelin yalnızca dil öğretimine odaklanmadığını belirten Tüfekçi, "Bu yaklaşım, dili merkeze alan bir sistemden öte; insanı ve değeri temel alan bütünleşik bir eğitim felsefesini yansıtıyor. Bu doğrultuda yeni nesil bir dil modeli ortaya koymayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Modelin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu şekilde kurgulandığını ifade eden YETEV Okulları Genel Müdürü Yusuf Tüfekçi, altyapı çalışmalarının İbn Haldun Üniversitesi akademisyenlerinin katkısıyla sürdüğünü belirtti.

Tüfekçi, geliştirilen modelin akademik çerçevesinin tamamlanmasının ardından ilgili kurulların onayına sunulacağını vurgulayarak, "Bu modelin yalnızca okullarımızla sınırlı kalmayarak Türkiye genelinde örnek alınabilecek bir yapıya dönüşmesini hedefliyoruz. Eğitimde değer temelli yaklaşımı da içeren bu sistemin,

Türkiye'deki birçok okul, hatta belki Bakanlığımız model olarak alacaktır. Biz de bu durumdan onur duyarız. Bunun temelini atmanın mutluluğunu ve onurunu yaşamış oluruz" ifadelerini kullandı.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan: "Dil öğrenimi, insanın ilişki kurma becerisiyle doğrudan bağlantılı"

Arkan, yaptığı konuşmada dil eğitiminin yalnızca akademik bir süreç olmadığını, bireyin sosyal ve psikolojik gelişimiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. İnsan için en temel unsurlardan birinin ilişki kurabilmek olduğuna dikkat çeken Arkan, "Asosyal bireyler hayatla anlamlı bir ilişki kurmakta zorlanıyor. Oysa insan olmanın en temel yönlerinden biri, ilişkide olabilmek, birlikte olabilmek etkileşim içinde olabilmektir. Bu nedenle dil öğretiminin de bunları ihtiva etmesi gerekiyor" dedi.

Dil öğreniminin doğası gereği etkileşim temelli bir süreç olduğunun altını çizen Arkan, "Dil, interaktif bir süreçtir. Bu nedenle dilde interaktif oluyorsanız dil öğretebiliyorsunuz. Çünkü onun arkasında grup dinamikleri ve psikomotor denekler işliyor, dolayısıyla motivasyon süreçlerini iyi işletmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

YETEV'İ paydaş olarak gördüklerini belirten Arkan, "Biz muhtemelen, ileride nasıl olur bilmiyorum ama bir 30 sene kurumlarda ve ailenin içinde çatışmaların yaşandığı bir dünyada olacağız. Bu işin doğasında var. Dolayısıyla mesele, çatışmaları etkili ve üretken bir şekilde yönetebilmek. Hayatın gerçeğine, ailenin gerçeğine ve çocuğun gerçeğine dokunup onun üzerine gitmek gerekiyor. Gerçekten biz YETEV'i paydaş olarak önemsiyoruz. YETEV ile beraber çalışırken onlardan aldığımız geri dönüşler bizim için son derece önemli. Ve işin başarılı kurulmasının belki en önemli sırrı bu. Bunun ötesinde çok daha iyi işler yapalım ve ülkemizin diğer okullarına da model olacak işleri hep beraber üretmiş olalım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından iki kurumun temsilcisi tarafından iş birliği protokolü imzalandı. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.