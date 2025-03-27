İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2025 Perşembe / 28 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0113
  • EURO
    41,2382
  • ALTIN
    3733.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İbn Haldun Üniversitesi'nden Türk öğrenci Öztürk'ün ABD'de gözaltına alınmasına tepki
Güncel

İbn Haldun Üniversitesi'nden Türk öğrenci Öztürk'ün ABD'de gözaltına alınmasına tepki

İbn Haldun Üniversitesi, ABD'de Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün ICE polisi tarafından sebep belirtilmeden gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Üniversiteden yapılan açıklamada, Filistin'i destekledikleri için eğitim gördükleri üniversiteden atılan öğrenci ve akademisyenlere istihdam dahil her türlü desteğin verilebileceği vurgulandı.

HABER MERKEZİ27 Mart 2025 Perşembe 17:22 - Güncelleme:
İbn Haldun Üniversitesi'nden Türk öğrenci Öztürk'ün ABD'de gözaltına alınmasına tepki
ABONE OL

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, dün akşam saatlerinde evinin yakınlarında, ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındı.

Öztürk, ICE veri tabanında "gözaltında" olarak listelenmeye devam ederken ICE yetkililerinden gözaltına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ'NDEN TEPKİ

İbn Haldun Üniversitesi, doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi olarak ABD'de eğitim gören Rümeysa Öztürk'ün, üniversite yönetiminin İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımına ilişkin yaklaşımını eleştiren bir yazısı dolayısıyla, soykırım destekçisi gruplarca hedef alınmasını ve ardından dün ABDli yetkililerce gayrıinsani bir şekilde gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığımız tarafından Rümeysa Öztürk'ün haklarını korunmasına dönük çalışmalar yapıldığı bilgisi ve gereken her türlü desteğin sağlanacağı inancıyla, kendisine geçmiş olsun temennilerimizi iletiyoruz.

Batı'nın Gazze'de yaşanan soykırıma ve İsrail'in Filistin'de on yıllardır uyguladığı zulme karşı insanlık ve medeniyet dışı tavrı, ABD'de Rümeysa Öztürk'e yaşatılanlarla bir kez daha tescillenmiştir.

Bu vesileyle, İbn Haldun Üniversitesi olarak, 20 Mayıs 2024 tarihinde paylaştığımız kamuoyu duyurumuzda da ifade ettiğimiz gibi, Batı'da sırf Filistin'i destekledikleri ve soykırıma karşı durdukları için eğitim gördükleri üniversitelerden atılan ve hatta sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya bırakılan tüm akademisyen ve üniversite öğrencilerinin duygularını paylaştığımızı, kendilerine istihdam ve eğitim-öğretim imkanı da dahil her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu kamuoyuna ilan ederiz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.