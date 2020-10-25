İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show hangi kanalda, saat kaçta?

25 Ekim 2020 Pazar 12:52 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 12:52

İbo Show hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun yanıtı, hayranları tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İbrahim Tatlıses 9 yıl aradan sonra İbo Show ile ekranlara geri dönüyor. Bir zamanların en çok izlenen programı İbo Show'un başlayacağı tarih ve kanal belli oldu. İbrahim Tatlıses'in 1993 yılından 2011 yılına kadar aralıksız olarak sunduğu İbo Show, 9 yıllık aranın ardından yeniden Star Tv ekranlarında olacak. İbo Show ne zaman başlıyor?

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR?

'İbo Show' ile ekranlara dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'in programın detayları da belli oldu. İbo Show, 31 Ekim Cumartesi akşamı yeniden ekranlarla buluşacak.

İBO SHOW NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

İbo Show yeni bölümleri ile yakında Star TV'de ekrana gelecek.

İBO SHOW'UN İLK KONUKLARI KİMLER?

İbrahim Tatlıses’in 9 yıl önce son bölüm konukları olan Deniz Seki ve Kutsi’de bu çok özel programda yerini alıyor. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, seyirciyi yıllar önceye götürüyor ve daha önce hiç kimsenin konuşmadığını konuşuyor. “O gece neler yaşandı?, En çok neyi özledi?, Cano’ya ilk sözleri ne oldu?, Uzun bir aradan sonra ilk hangi şarkıyı söyledi?” gibi daha bir çok sorunun cevabını bulacağınız bu tarihi program, geçmişin izini sürerek kapanan perdeyi yeniden açacak.



