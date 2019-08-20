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İbrahim Ethem Taş: Antalya belediyesini adeta çiftliğe çevirmişler

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 'Şirketleri adeta çiftliğe çevirmişler. Sırf birilerine maaş vermek, birilerinin rant elde etmesini sağlamak için Antalyalıların cebinden fazladan para ödeniyor. Bir milyon lira ekstra ödeme yapılıyor, bunu etik bulmuyoruz. Hem hukuki hem de vicdani açıdan olayın takipçisi olacağız' dedi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesine ait bazı şirketlerin yönetimindeki kişi sayısı artırılarak fazladan maaş ödendiği ve şirketlerin zarara uğratıldığı ileri sürüldü. 
 
AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, yaptığı açıklamada, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel zamanında 5 kişiden oluşan belediye şirketlerinden ANET yönetim kurulunun 10'a çıkarıldığını, bu kişilere "huzur hakkı" adı altında yıllık 360 bin lira maaş ödendiğini bildirdi. 
 
EKDAĞ'da da 4 kişiden oluşan yönetimin 11'e çıkarıldığını belirten Taş, başkanın 7 bin lira, üyelerinin ise 3 bin lira maaş aldığını, fazladan aylık 21 bin lira, yıllık ise 251 bin lira para ödendiğini dile getirdi. 
 
Belediye şirketleri ALDAŞ, ANTEPE, Ulaşım AŞ ve Sosyal Yardımlaşma AŞ yönetimlerinde benzer uygulamanın yaşandığını savunan Taş, şunları kaydetti:
 
"Şirketleri adeta çiftliğe çevirmişler. Sırf birilerine maaş vermek, birilerinin rant elde etmesini sağlamak için Antalyalıların cebinden fazladan para ödeniyor. Bu şirketler millete, Antalya'ya hizmet etmek için kurulmuş şirketler. Bir şirkette yıllık yaklaşık 250 bin lira ekstra külfet oluşturuluyor. Tüm şirketleri düşündüğünüzde bir milyon lira ekstra ödeme yapılıyor, bunu etik bulmuyoruz. Hem hukuki hem de vicdani açıdan olayın takipçisi olacağız. Dört ya da beş kişiyle yönetilebilecek şirketlerde yönetim kurulundaki kişi sayısının artırılması hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etti. Adeta futbol takımı kurmuşlar, şirketler arası maç yapmak için sayıları yükseltmiş olabilir ama şirketlerin yaptıkları işleri, harcamaları takip edeceğiz, bu işin peşini bırakmayacağız."

İşte Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun´un son konuşması

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