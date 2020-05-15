15 Mayıs 2020 Cuma 13:59 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 14:12

Grup Yorum üyesi Helin Bölek açlık grevindeyken, İbrahim Gökçek ise açlık grevini bitirdikten 2 gün sonra hayatını kaybetti. Sosyal medyada müzik grubunun iki üyesinin ölümünde ihmaller olduğuna dair paylaşımlar yapıldı.

Ancak gerçeğin sosyal medyada yansıtıldığı gibi olmadığı ortaya çıktı.

SAĞLIK BAKANLIĞI HAYATİ TEHLİKE OLUŞUNCA DEVREYE GİRDİ



Sağlık Bakanlığı vekilleri 11.03.2020 tarihinde, 112 Acil Servisine gelen çağrı üzerine Helin Bölek ile İbrahim Gökçek için ‘tedavi amaçlı kişisel koruma kararı’ verilmesi talebiyle İstanbul 18. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurdu.





MAHKEME ZORUNLU YATIŞ KARARI VERDİ

Bunun üzerine ‘Tedavi amaçlı kişisel koruma kararı’ veren İstanbul 18. Sulh Hukuk Mahkemesi 11.03.2020 tarihinde Helin Bölek ile İbrahim Gökçek’in Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilmeleri için ‘zorunlu yatışlarına’ karar verdi

AVUKATLAR HASTANEYE BAŞVURDU: TEDAVİYİ DURDURUM

Helin Bölek ile İbrahim Gökçek’in avukatları aynı gün Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine başvurarak tedavilerin acilen durdurularak müvekkillerinin taburcu edilmesini talep ettiler.

HASTAHANEYİ BİRBİRİNE KATTILAR

Avukatlar mahkemeye itirazda bulunurken, aralarında doktor ve avukatlarında bulunduğu onlarca kişi hastaneyi bastı, hastane içinde arbede çıkartarak slogan attı ve diğer hastaların tedavilerini engelleyecek şekilde eylemler yaptı.

SAĞLIK PERSONELİNİ TEHDİT ETTİLER

DHKP/C sempatizanları da Helik Bölek ile İbrahim Gökçek’in tedavisiyle ilgilenen sağlık görevlileri, doktorlar ile hastane yönetiminin resimlerini sosyal medya üzerinden paylaşarak tehdit edip hedef gösterdi.

AVUKATLAR İKİNCİ GÜN MAHKEMEYE İTİRAZ ETTİ

Bölek ile Gökçek’in avukatları bir gün sonra yani 12.03.2020’de İstanbul 18. Sulh Hukuk Mahkemesine itirazda bulunarak müvekkillerinin tedavi edilmeden zorunlu yatış kararının kaldırılarak hastaneden taburcu edilmelerini talep ettiler.

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ; TEDAVİ EDİLMELİLER

İtirazı değerlendiren İstanbul Asliye Hukuk mahkemesi verdiği 13.03.2020 tarihli kararda, davalılar Bölek ile Gökçek’in hayati risklerinin mevcut olduğu ve tedavilerinin yapılması gerektiğine karar vererek itirazı reddetti.

BİLİM KURULU RAPOR HAZIRLADI

Aynı gün Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bilim Kurulu hazırladığı raporda hastaların tedaviyi kabul etmediklerini;ancak tam teşekküllü bir hastanede 24 saat görev yapan uzman hekimlerin kontrolünde tedavilernin sürdürülmesi gerektiğini belirtti

BİLİM KURULUNA RAĞMEN İTİRAZ ETTİLER

Avukatlar bu sefer 16.03.2020’de mahkemeye verdikleri dilekçede, Bilim Kurulu kararının zorunlu yatışa dayanak oluşturmadığını belirterek verilen zorunlu yatış ve tedavi kararının kaldırılarak Bölek ile Gökçek’in taburcu edilmelerini istedi.

ASLİYE MAHKEMESİ DE REDDETTİ

İtirazı görüşen İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesi Bölek ile Gökçek’in sağlık durumlarının ciddi risk taşıdığının tespit edilmesi üzerine tedavi amaçlı kişisel koruma kararı verildiğini belirterek ikinci kez avukatların talebini reddetti.

BAKANLIK; TEDAVİYİ KABUL ETMİYORLAR

Sağlık bakanlığı da mahkemeye verdiği ikinci bir dilekçede Bilim Kurulunun aldığı karara rağmen Helin Bölek ile İbrahim Gökçek’in tedavi reddettiğini, planlanan tedavinin uygulanamadığını belirterek ek karar verilmesini talep etti.

BİLİM KURULU TEKRAR RAPOR HAZIRLADI

Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesi 16.03.2020 tarihinde kurul kararıyla davalıların bilinci, akli muhakemelerinin yerinde olarak, tetkik ve tedavileri reddettiklerini mahkemeye bildirdi.

COVİD-19 RİSKİ ALTINDALAR

Bilim Kurulu hazırladığı ikinci raporda Bölek ile Gökçek’in, zaten zayıf düşmüş bünyelerinin covid-19 salgını riski altında olduğunu kaydederek kendi istekleri doğrultusunda taburcu edilmelerinin uygun olacağını bildirdi.

MAHKEME 16 MARTTA KARARI BOZDU

Bu gelişmelerin ardından İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi verdiği kararda 6 gün süresince hiçbir tedaviyi kabul etmeyen Helin Bölek ile İbrahim Gökçek’in zorunlu yatış kararını kaldırarak taburcu edilmelerine karar verdi.

DEVLETİ SUÇLAMIŞLARDI

Helik Bölek 03.04.2020’de, İbrahim Gökçek ise 5 mayısa ara verdiği ölüm orucundan iki sonra yani 07.05.2020’de hayatını kaybetti. Ancak günlerce bazı siyasetçiler ile sanatçılar Bölek ile Gökçek’in ölümlerden devleti sorumlu tutmuştu.