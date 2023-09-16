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İbrahim Güneş Star Gazetesi'nde

24 TV Haber Müdürü Gazeteci İbrahim Güneş, Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin yazar kadrosuna katıldı. Güneş, haftada iki gün yazılarıyla Star Gazetesi'nde okuyucularıyla buluşacak. Güneş'in ilk yazısı yarın yayınlanacak.

16 Eylül 2023 Cumartesi 08:14 - Güncelleme:
İbrahim Güneş Star Gazetesi'nde
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Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin yazar kadrosuna önemli bir isim daha katıldı.

24 TV Haber Müdürü Gazeteci İbrahim Güneş, her çarşamba ve pazar yazılarıyla Star Gazetesi'nde olacak.

Güneş, "Bu Köşeyi Kim Okur?" diyerek gönül penceremizden, zihin koridorlarımıza akan yolları arşınlayan kelimeleri paylaşacak.

İbrahim Güneş, "Bu Köşeyi Kim Okur?" sorusunun cevabını da şöyle veriyor:

Bu köşe yüreği vatanı, milleti için çarpan herkese açık, ortak dertlerimizle dertlenen, sevinçlerimizi paylaşan herkesi bekliyoruz. Mesele tam bağımsız Türkiye mücadelesine omuz vermektir. Bu yükü omuzlarım diyenlerle yürüyelim istiyoruz.

Biz gönül pencerelerimizi size açıyoruz...

İçeri baktıkça seveceğinizi düşünüyoruz.

Allah utandırmasın...

İLK YAZI YARIN

Güneş'in ilk yazısı yarın Star Gazetesi'nde.

İBRAHİM GÜNEŞ KİMDİR?

1975 Niğde doğumlu olan İbrahim Güneş, İstanbul Üniversitesi gazetecilik bölümünden mezun oldu. Güneş, 1996 yılında mesleğe başladı. Türkiye Gazetesi'nde stajyerlik yapan Güneş, 2017'den itibaren Ulusal Basın Ajansı, TV8 ve ATV'de muhabirlik yaptı. 2013 yılında ATV Kahvaltı haberlerini sundu. 2014-15 Yılında TGRT Haber Koordinatörlüğü görevini yaptı.

Güneş, çok sayıda ödül, röportaj haber ve dosyaya imza attı.

2015'ten beri 24 TV bünyesinde görev yapan İbrahim Güneş, haber müdürlüğünün yanı sıra, "Masada Ne Var?" ile hafta içi her gün saat 16-17 haberlerinin moderatörlüğünü yapıyor.

Ve artık "Yerli ve Milli" bir bakış açısıyla Star Gazetesi'nde köşe yazarı...

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