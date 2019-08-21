İbrahim Kalın açıklama yapıyor

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

ABD ile güvenli bölge konusunda mutabakata varıldı. Ana çerçevede mutabık kaldık. İlgili birimlerimizin görüşmeleri devam ediyor. Münbiç yol haritasında yaşanan gecikmeleri kabul etmemiz mümkün değil

Başkan Erdoğan önümüzdeki günlerde İdlib'de TSK konvoyuna saldırı ile ilgili Putin'le görüşecek