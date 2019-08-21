26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7122
  • 6,346
  • 275.687
  • 95522.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İbrahim Kalın açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından İbrahim Kalın açıklamalarda bulunuyor

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

ABD ile güvenli bölge konusunda mutabakata varıldı. Ana çerçevede mutabık kaldık. İlgili birimlerimizin görüşmeleri devam ediyor. Münbiç yol haritasında yaşanan gecikmeleri kabul etmemiz mümkün değil

Başkan Erdoğan önümüzdeki günlerde İdlib'de TSK konvoyuna saldırı ile ilgili Putin'le görüşecek

Canlı bombanın yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Heyecanlandıran keşif! Kuruluş tarihi değişiyor...

Heyecanlandıran keşif! Kuruluş tarihi değişiyor...

Hindistan'dan tehlikeli hamle! Yüz binlerce paramilis görevlendirdi

Hindistan'dan tehlikeli hamle! Yüz binlerce paramilis görevlendirdi

Rekabet Kurulundan Türk Eczacıları Birliğine soruşturma

Rekabet Kurulundan Türk Eczacıları Birliğine soruşturma

Otomobil devleri birleşiyor mu? Taraflar arasında önemli görüşme

Otomobil devleri birleşiyor mu? Taraflar arasında önemli görüşme

Kıran Operasyonunda teröre mühimmat darbesi

Kıran Operasyonunda teröre mühimmat darbesi

BAE'nin 'Keşmir' ihaneti! Modi’yi ödüllendirecekler

BAE'nin 'Keşmir' ihaneti! Modi’yi ödüllendirecekler

Tüm ülke bu kadınları konuşuyor! Soyguna gelenleri pişman ettiler

Tüm ülke bu kadınları konuşuyor! Soyguna gelenleri pişman ettiler

Evlerini yanmaktan kurtardı, saldırıya uğradı! İşte o görüntünün arkasındaki gerçek

Evlerini yanmaktan kurtardı, saldırıya uğradı! İşte o görüntünün arkasındaki gerçek
 

POPÜLER HABERLER

İsrailli uyuşturucu baronu elini kolunu sallayarak kaçtı, ülke karıştı

İsrailli uyuşturucu baronu elini kolunu sallayarak kaçtı, ülke karıştı

Ölen 'buzul' için tören...

Ölen 'buzul' için tören...

Türkiye'nin sınırında! Kazılar yeniden başladı

Türkiye'nin sınırında! Kazılar yeniden başladı

Yer: İstanbul... Bozuk sileceğe inanılmaz çözüm!

Yer: İstanbul... Bozuk sileceğe inanılmaz çözüm!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA