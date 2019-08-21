İbrahim Kalın açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından İbrahim Kalın açıklamalarda bulunuyor
İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
ABD ile güvenli bölge konusunda mutabakata varıldı. Ana çerçevede mutabık kaldık. İlgili birimlerimizin görüşmeleri devam ediyor. Münbiç yol haritasında yaşanan gecikmeleri kabul etmemiz mümkün değil
Başkan Erdoğan önümüzdeki günlerde İdlib'de TSK konvoyuna saldırı ile ilgili Putin'le görüşecek
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.