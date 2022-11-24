İbrahim Kalın “Mağusa Limanı” türküsünü seslendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Öğretmenler Günü için, 2017'de müzik öğretmenliği yaptığı Batman'da karne dağıttıktan sonra PKK kurşunuyla şehit olan Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ve tüm şehitlerin anısına "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi.

"Aybüke öğretmenin müzisyen arkadaşlarıyla okuduğu Mağusa Limanı türküsü, onun şahsında tüm şehitlerimiz için yakılmış bir ağıta dönüştü" diyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bu eseri 2017'de Batman'da teröre kurban verdiğimiz Aybüke öğretmenin şahsında tüm öğretmenlerimize ve şehitlerimize rahmet, minnet ve tazimle ithaf ediyoruz" dedi. Türkünün final bölümünde, İbrahim Kalın'ın bu esere mahsusen şehitler için kaleme aldığı bir şiir de yer alıyor. Şiirin sözleri şu şekilde:

"Ali'm

Ah Ali'm

Sen gidersen güneş yetim kalır

Ay küser yakamozlara

Başaklar donar

Sular çekilir

Hayın kurşun vurunca

Ah Ali'm

Hüznümüz asildir bizim

Ölürüz ama bükülmez boynumuz

Yer gök sana selam durur

Ağıtlar seni söyler

Melekler sarıp sarmalar seni

Alnın secdeye varınca

Dert yok, gam yok

Ben beklerim seni

Sonsuzluk ağacının altında

Bir ceylanın göz yaşında ararım seni

Sonra sen çıkagelirsin

Yüzünde bir cennet tebessümüyle

Gel dersin

Gel

Cennetin kapısı

İşte burada

Dinsiz imansız

Kast etse de kanına

Biz bir oluruz

Bin oluruz

Yer gök olur

Can katarız canına

Ali'm

Ah Ali'm

Can Ali'm"