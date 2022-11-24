İbrahim Kalın “Mağusa Limanı” türküsünü seslendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Öğretmenler Günü için, 2017'de müzik öğretmenliği yaptığı Batman'da karne dağıttıktan sonra PKK kurşunuyla şehit olan Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ve tüm şehitlerin anısına "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi.
"Aybüke öğretmenin müzisyen arkadaşlarıyla okuduğu Mağusa Limanı türküsü, onun şahsında tüm şehitlerimiz için yakılmış bir ağıta dönüştü" diyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bu eseri 2017'de Batman'da teröre kurban verdiğimiz Aybüke öğretmenin şahsında tüm öğretmenlerimize ve şehitlerimize rahmet, minnet ve tazimle ithaf ediyoruz" dedi. Türkünün final bölümünde, İbrahim Kalın'ın bu esere mahsusen şehitler için kaleme aldığı bir şiir de yer alıyor. Şiirin sözleri şu şekilde:
"Ali'm
Ah Ali'm
Sen gidersen güneş yetim kalır
Ay küser yakamozlara
Başaklar donar
Sular çekilir
Hayın kurşun vurunca
Ah Ali'm
Hüznümüz asildir bizim
Ölürüz ama bükülmez boynumuz
Yer gök sana selam durur
Ağıtlar seni söyler
Melekler sarıp sarmalar seni
Alnın secdeye varınca
Dert yok, gam yok
Ben beklerim seni
Sonsuzluk ağacının altında
Bir ceylanın göz yaşında ararım seni
Sonra sen çıkagelirsin
Yüzünde bir cennet tebessümüyle
Gel dersin
Gel
Cennetin kapısı
İşte burada
Dinsiz imansız
Kast etse de kanına
Biz bir oluruz
Bin oluruz
Yer gök olur
Can katarız canına
Ali'm
Ah Ali'm
Can Ali'm"