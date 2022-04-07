İbrahim Kalın ve Selçuk Bayraktar'dan şarkıcı Maher Zain'e başsağlığı mesajı

Lübnan kökenli şarkıcı Maher Zain, Twitter hesabından babasının vefat haberini, "Sevgilim babam bugün vefat etti! Allah ona rahmet eylesin ve onu Cennette en yüksek mertebeyi nasip etsin. Onun için dua edin" notuyla duyurdu.

İBRAHİM KALIN VE SELÇUK BAYRAKTAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Maher Zain'in paylaşımına yanıt vererek, "Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Allah rahmet eylesin" diyerek ailesine sabır diledi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Zain'in paylaşımını Arapça yanıtlayarak, "Dualarımız seninle ve ailenle. Allah ruhunu şad eylesin, mekanını cennet eylesin" dedi.

MAİN'İN İSTANBUL HAYRANLIĞI

Şarkılarını 6 dilde söylemesiyle ün yapan Lübnan kökenli İsveçli Müslüman şarkıcı Maher Zain, İstanbul'da çektiği bir klip sonrası, "İstanbul beni büyülüyor. Bu güzel şehir benim huzur ve maneviyat duygularımı besliyor. Burada olmaktan çok mutluyum. İstanbul çok güzel" diyerek İstanbul'a olan hayranlığını dile getirmişti.