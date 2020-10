Türkiye çok net uyardı: Her an müdahale gelebilir

04 Ekim 2020 Pazar 13:05 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 13:46

Macron'un Türkiye'ye yönelik yaptığı çirkin suçlamalara da değinen Sözcü Kalın Haber 7'ye konuştu. Kalın, "Operasyonla beraber kara propagandalar eş zamanlı başladı. Bizim Azerbaycan'la askeri iş birliğimiz yıllardır devam ediyor. Bunlar mevzuyu Ermenistan işgalinden başka bir noktaya çekmeye çalışıyor. Macron'un Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşme genel olarak iyi geçti. Bana kalırsa Macron Cumhurbaşkanımızla ilişkisinde sıkletinden ağır yumruk sallayan bir boksöre benziyor. " dedi.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dün akşam Azerbaycan ordusu biraz daha ilerledi. Sizin aldığınız bilgiler nedir, bölgede son durum nasıl?

Dış politikada hareketli bir dönemden geçiyoruz. Özellikle bizim coğrafyamızda hareketli olmayan dönem yok. Azerbaycan Karabağ meselesine baktığımızda, Libya'ya, Suriye'ye baktığımızda şunu görüyoruz. Adalete, eşitliğe dayalı bir düzen öneriniz yoksa bunun sürdürülebilir olması mümkün değil. Azerbaycan'a baktığımızda 30 yıldır süren bir kriz söz konusu. Uluslararası sistemde bir kriz yıllarca sürüyorsa bundan faydalanan çevreler vardır demektir. Bu sadece Azerbaycan-Ermenistan arasında olsaydı bu sorun çok uzun süre önce çözülebilirdi.

ERMENİSTAN KARABAĞ'DAN ÇEKİLMELİ

Ateşkesin sürdürülebilir olması için şartlar oluşturulmazsa krizin sonlanması mümkün değil. Karabağ sorununda, Ermenistan Azerbaycan topraklarını işgalden vazgeçmelidir. Sorunun çözümü bu kadar basit. Biz burada sayın Aliyev'in tavrını destekliyoruz. Barış sağlanabilmesi için Ermenistan Karabağ'dan çekilmeli. Saldırıları ilk başlatan Ermenistan tarafı Azerbaycan burada nefsi müdafaa yapması doğal hakkıdır.

TÜRKİYE KRİZİN NERESİNDE?

Türkiye bu krizin neresinde? Ermenistan Azerbaycan'dan çok bizi suçluyor, biz bu savaşa dahil miyiz?

Türkiye'nin tavrı birilerini çok korkutmuş. Bizim Azerbaycan ile uzun süredir süren bir işbirliğimiz var. Azerbaycan'ın kendi ordusu çok güçlü. Oradaki SİHA'lar kendi SİHA'ları. Azerbaycan bağımsız bir ülke istediği ülke ile anlaşma yapabilir. Batılı ülkeler ve Rusya milyon dolarca liralık silah satarken sorun yok, Azerbaycan bu imkanları kullanınca nefsi müdafaa için Azerbaycan suçlu olacak.

Biz ne Azerbaycan, ne Ermenistan ne de Karabağ topraklarına girdik. Tabii ki Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Burada asıl mesele Ermenistan işgalidir.

Ermenistan Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri normalleştirseydi bundan en çok kendi halkları faydalanırdı. Bu süre içerisinde ne oldu, Ermenistan fakirleşmeye devam ederken Azerbaycan 2-3 katı zenginleşti, Türkiye'yi söylemeye gerek yok.

MACRON SIKLETİNDEN AĞIR YUMRUK SALLIYOR

Macron Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası Türkiye'ye yönelik suçlamalarına devam ediyor. 'Gaziantep'ten giden cihatçılar' iddiası için ne diyeceksiniz?

Operasyonla beraber kara propagandalar eş zamanlı başladı. Bizim Azerbaycan'la askeri iş birliğimiz yıllardır devam ediyor. Bunlar mevzuyu Ermenistan işgalinden başka bir noktaya çekmeye çalışıyor. Macron'un Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşme genel olarak iyi geçti. Bana kalırsa Macron Cumhurbaşkanımızla ilişkisinde sıkletinden ağır yumruk sallayan bir boksöre benziyor.

KONU ERMENİSTAN'IN İŞGALİ Mİ TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ Mİ?

MİNSK grubu 30 yıldır yapamadığını bundan sonra nasıl farklı yapacak bunu anlamamız lazım ya da yeni yol haritaları belirlenmeli. Sayın Aliyev çok mantıklı bir şey söylüyor, Ermenistan işgali durdursun ateşkes olur diyor. Azerbaycan kendi topraklarını kurtarıyor. Durum 1-0 olunca hemen Azerbaycan'ı durdurmaya çalışıyorlar. Burada konu Ermenistan'ın işgali mi yoksa Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği mi?

MACRON'UN İSLAM KARŞITI SÖYLEMLERİ: BUNLARIN KENDİ KAFASINDA KRİZ VAR

Macron 'İslam dini küresel anlamda kriz yaşıyor' dedi. Bu cümleyi duyduğunuzda neler düşündünüz?

Batılıların başka dünyaları dizayn etme konusundaki merakı devam ediyor. Macron ilk göreve geldiği zaman "Bizim temel sorunumuz artık hiç bir şeye inancımız kalmamış olması " demişti. Batılıların önce oturup bir iç muhasebe yapmaları gerekiyor.

"İslam'da kriz var" dedikleri şu: İslam dininde de aynı Hristiyanlıkta olduğu gibi içinden bir protestanlık çıksın diyorlar. Kendi tarihini başkalarına empoze etmek bir Avrupa merkezciliktir . Dünyada bir şeyler kötüye gidince bir günah keçisi aranıyor. Eskiden komünizmdi şimdi İslam oldu. Bence bunu söyleyenlerin kendi kafalarında kriz var.

KİMSE BİZİ ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI EDEMEZ

AB Zirvesinden çıkan sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz?

AB'nin sonuç bildirgesi bizim açımızdan yeterli değildi. Orada Rum kesimin şantajlarına boyun eğmiş bir dil var. Kimse bize 'yaptırım çıkmadı buna sevinin' diyemez, ölümü gösterip sıtmaya ikna edemez. İçeriden aldığımız bilgiye göre bir çok Avrupa ülkesinden de tepki var.

Türkiye Yunanistan ile masadan hiç bir zaman kalkmadı. Görüşmeler aslında kaldığı yerden devam edecek. Biz bu sorunun barışçıl yönden çözülmesi için çaba göstereceğiz.

Oruç Reis'in oradaki çalışmaları devam ediyor. Daha önce biz Yunanistan ile görüşmelerin başlaması için bir tarihte anlaşmış ve açıklama yapma noktasına gelmiştik. Yunanistan Mısır ile anlaşınca her şey başa sardı ve 1- 1.5 aylık bir gerileme oldu.

MISIR İLE İLETİŞİM KANALLARI AÇIK TUTULABİLİR

Mısır'la Doğu Akdeniz konusunda temaslar var mı?

Mısır ile ara ara böyle temaslar oluyor ama devamı gelmiyor. Bunlar Mısır'dan kaynaklı. Belli konularda işbirliği yapılabilir, iletişim kanalı açık tutulabilir. Ben Mısır'la belli noktalarda işbirliği imkanlarının araştırılması konusunda fayda görüyorum. Her ne kadar Sisi rejimini onaylamasak da Mısır önemli bir ülke Türkiye yapıcı olan tüm aktörlerle işbirliği yapmaya hazır.

ABD SEÇİMLERİNDE KİMİ DESTEKLİYORUZ?

Biz ABD seçimlerinde kimi destekliyoruz?

Biz kimseyi desteklemiyoruz. ABD halkının seçimidir. Bizim ABD ile iki temel sorunumuz var biri YPG diğeri FETÖ sorunu. Obama sürecinde başlayan bu sorunlar Trump döneminde de devam etti çok fazla değişmeden. Kim kazanırsa kazansın bizim için bu iki temel sorun masada kalmaya devam edecektir.

Biden'ın seçilmesi Türkiye açısından bir felaket olur mu?

Şu anda benim böyle bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Seçim döneminde liderler pek çok şey söylerler.

"TÜRKİYE HER AN MÜDAHALE EDEBİLİR"

Cumhurbaşkanımız bu açıklamaları ilk yaptığında "bir gece ansızın gelebiliriz" şeklinde formüle ettiğinde "altı çok dolu olmayan söylemler", "tehdit ediyor", "blöf yapıyor" diye şeyler söylendi. Bizim oralara bir gece ansızın kaç defa geldiğimizi, nasıl müdahale ettiğimiz gördükten sonra her şey anlaşılmıştır.

Tayyip Erdoğan blöfle, tehditle, santajla siyaset yapan bir lider değil içinde ne varsa ağzında da o vardır kafasındaki strateji neyse uygulanan da odur. Dolayısıyla burada PKK'ya karşı DEAŞ'ın başka yapılanmalarına karşı Suriye'de Irak'ta veya başka bir yerde her an müdahale hakkımız vardır her an müdahale de olabilir. Bu hem o örgütlere bir uyarıdır hem de onların destekçisi olan ülkelere bir uyarıdır.

Özellikle Afrin'de Münbiç ve civarında Telabyad ve Rasulayn civarında PYD ve YPG'nin belirlenen sınırlarının ötesinde saldırıları devam ediyor. Biz sabırlara Ruslara ABD'lilere yere geliyor İranlılara söylüyoruz. Bu saldırılar devam ederse bunlar karşılıksız kalmaz bu uyarılar yapılıyor. Bu devam ederse Türkiye oralara her an müdahale edebilir.

"TARİH BUNU YAZACAK"

Biz ilk Resulayn-Telabyad bölgesine ilk harekatı yaptığımızda yine Türkiye için blöf yapıyor demişlerdi. Ve biz girdik oraya. O müdahaleyi yaptığımız günlerde PYD'liler hemen koşa koşa Ruslara gittiler rejime gittiler. ABD'liler de bunu net bir şekilde gördüler. Yarın sizi satıp rejimin Rusların yanına geçebilirler.

Bunların tek bir gündemi var kendi terör koridorlarını orada kurmak. Cumhurbaşkanımız tarih bunu yazacak o müdahalesi ile bunun önüne geçmiş bir liderdir. O zaman Cumhurbaşkanımızın kararlılığı olmasaydı ve bu stratejiyi uygulama talimatı vermeseydi bugün Suriye'nin Kuzeyi'nde bir terör koridoru kurulmuş olacaktı. O oyunu bozan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Çünkü o siyasi sezgileri ile olayı çok erken kavradı ve bütün sistem ona tekrar tanzim oldu. Biz hepimiz bütün enerjimizi buraya verdik. Ve hamdolsun bu engellendi. Yeterli mi değil.