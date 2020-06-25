25 Haziran 2020 Perşembe 16:15 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 16:34

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın canlı yayında açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

CNN Türk'te yer alan habere göre İbrahim Kalın Libya ve Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşananlara değinerek, "Bizim kimseyle gerilim yaratmak istemiyoruz fakat Türkiye'nin hak ve menfaatlerine karşı bir hamle olduğunda cevabını alırlar. Kimse Türkiye'siz bir oyun asla oynamaz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Hafter Libya'yı çok ciddi zarara uğratıyor. Fransa'nın desteklediği Hafter kaos ile tehlikeli oyun oynuyor.

Libya ile çok önemli bir anlaşma yaptık. Türkiye'yi Antalya sahillerine hapsetmeye çalışanların planlarını bozduk. Biz Libya'dan başka ülkelere de teklif verdik. Biz gerilimden yana değiliz.

Ateşkes için aktörler 2015 anlaşmasına dönmeli. Hafter ve destekçileri Libya petrolünü kullanarak kendilerini finanse ediyor. Rusya açıkça Hafter'i destekliyor. ABD bölgede belirleyici rol oynamaktan çekiniyor.

Ateşkesle ilgili tüm ülkelerle temas içindeyiz. Akdeniz'i bir barış denizi haline getirmek istiyoruz. Ateşkesten kaçanlar Türkiye'yi dışarıda bırakmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi yok sayarak atacağınız her adım boşa çıkacaktır.

(Doğu Akdeniz) Bizim kimseyle gerilim yaratmak istemiyoruz fakat Türkiye'nin hak ve menfaatlerine karşı bir hamle olduğunda cevabını alırlar. Kimse Türkiye'siz bir oyun asla oynamaz.

JOHN BOLTON'UN KİTABI

ABD'li mevkidaşımla bu konuyu da konuştuk. ABD yönetimi Bolton'a karşı tepkili. İçeride ne konuştuysak dışarıda da onu söyledik. Bolton'un kitabı hezeyanlarla dolu bir kitap. Ben görevim gereği bu kişilerle görüşürüm. Cumhurbaşkanımızla ilgili ifadelerin hiçbir objektifliği olmadığını görüyoruz. Bir yerlere mesaj vermek amacıyla bu değerlendirmeleri yaptığını düşünüyorum. Bunlar siyasi analizler değil, saplantılar. Türkiye'nin bir bölge gücü olduğunu hazmedemeyenlerin oluşturduğu bir dil üzerinden Cumhurbaşkanımızı analizi bir eleştiri değil, karalamadır. Bolton ideoloji hezeyanlarını kaleme aldı. Böyle bir zihniyetin önemli görevler aldıktan sonra böyle çarpıtmalar yapması düşündürücü.

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ OPERASYONLAR

Irak'ın etnik, siyasi haritasıyla çok oynandı geçmişte. İflas etmiş devlet statüsüne sokmak için birilerinin bunlarla oynadığını biliyoruz. Bu yapının değişmesi, gerekiyor. Irak kökenli PKK tehdidini ortadan kaldırmak için yıllardır çalışıyoruz. Iraklı yetkililere "Bu tehdidi siz ortadan kaldırın, biz gerekli desteği vereceğiz" dedik. Bölgeden Türkiye'ye yönelik tehdit halen var.

Erbil ve Bağdat yönetimi de PKK'nın bölgedeki varlığından memnun değil. Biz de bu alanın Türkiye'ye yönelik bir saldırı bölgesi olmasına izin vermeyeceğimizi söyledik.

NORMALLEŞME İLE ARTAN VAKALAR

Türkiye koronavirüs sürecinde çok iyi bir sınav verdi. Dünyada koronavirüsle mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk. Tehdit geçmiş değil, salgın ortadan kalkmış değil



