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Güncel

İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da gözaltına alındı

Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da gözaltına alındı.

AA11 Şubat 2023 Cumartesi 19:48 - Güncelleme:
İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da gözaltına alındı
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Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın enkazında yapılan teknik inceleme sonucu ihmali olduğu belirlenen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Şehitkamil ilçesinde yıkılan, ilk belirlemelere göre 9 vatandaşın hayatını kaybettiği Bahar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.

İSTANBUL'DA OLDUĞU BELİRLENDİ

Binanın inceleme sonucu ihmali olduğu tespit edilen müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu'nun İstanbul'da olduğu belirlendi.

Ekipler, Uncuoğlu'nu Pendik'te kaldığı adreste gözaltına aldı.

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