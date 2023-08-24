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  • İbrahim Özdemir AK Parti'ye katıldı! Rozetini Başkan Erdoğan taktı
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İbrahim Özdemir AK Parti'ye katıldı! Rozetini Başkan Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İbrahim Özdemir'e rozetini taktı.

24 Ağustos 2023 Perşembe 15:22 - Güncelleme:
İbrahim Özdemir AK Parti'ye katıldı! Rozetini Başkan Erdoğan taktı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan İbrahim Özdemir'e rozetini taktı.

İBRAHİM ÖZDEMİR KİMDİR?

İbrahim Özdemir 15 Ağustos 1949 Görele, Giresun'da dünyaya gelmiştir. Türk siyasetçidir. 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde aday olmuştur. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünü bitirmiştir. Serbest Mimarlık ve Müteahhitlik, Milletvekilliği ile Devlet ve Ulaştırma Bakanlıkları yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

  • İbrahim Özdemir
  • AK Parti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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