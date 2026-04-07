  İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Apar topar yoğun bakıma alındı
Güncel

İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Apar topar yoğun bakıma alındı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yurt dışı konser dönüşü İstanbul'daki evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tansiyon düşüklüğü şikayetiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'ne getirilen Tatlıses, yapılan tetkikler sonucu enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma alındı. Başhekimlikten yapılan açıklamada, sanatçının bilincinin açık olduğu ve bakteriyel enfeksiyon tedavisine başlandığı bildirildi.

IHA7 Nisan 2026 Salı 16:52
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul'daki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılarak enfeksiyon ön tanısıyla yoğun bakıma alındı. Hastane başhekimliği tarafından yapılan açıklamada sanatçının genel durumunun iyi olduğu ve bakteriyel enfeksiyon tedavisine başlandığı duyuruldu.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yurt dışı konser programının ardından İstanbul'daki evinde aniden fenalaştı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tatlıses, ambulansla Acıbadem Altunizade Hastanesi'ne kaldırıldı. Sanatçının hastaneye kaldırıldığı haberini alan ailesi, çocukları ve yakın çevresi kısa sürede hastaneye akın etti. Tatlıses'in sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenilirken, hastane çevresindeki bekleyişin ise devam ettiği kaydedildi.

BAŞHEKİMLİKTEN AÇIKLAMA: "GENEL DURUMU İYİ"

Konuya ilişkin Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, sanatçının tansiyon düşüklüğü şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirterek sanatçının sağlık durumuyla alakalı şu ifadelere yer verdi:

"Hastamız İbrahim Tatlıses bugün hastanemizin acil servisine saat 11:20'de tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk tespitlerde enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakım servisine alınmıştır. Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır."

Yapılan açıklamaya göre sanatçının durumunun kritik olmadığı; enfeksiyonun kontrol altına alınması amacıyla yoğun bakımda gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Öte yandan yapılan açıklamada, "ağır virüs" iddialarının aksine teşhisin bakteriyel enfeksiyon olduğu ve tedavinin bu yönde ilerlediği belirtildi.

Sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken Acıbadem Altunizade Hastanesi önündeki bekleyiş ise kameralara yansıdı.

