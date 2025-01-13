İç hatlarda en çok Sabiha Gökçen tercih edildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, merkez noktalara yakınlığıyla "şehrin havalimanı" olarak gösterilen İSG'nin 2024 yılı verileri açıklandı.

İSG, misafirlerine sunduğu ulaşım kolaylığıyla 2024 yılında "iç hatlarda yolcuların en çok kullandığı havalimanı" unvanını kazandı.

Bu ay 24. yaşını kutlayan İSG, 2024'te 41 milyon 488 bin 653 yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdı. Pegasus Hava Yolları ve AJet'in ana üssü İSG'de, geçen yıl boyunca iç hat yolcu sayısı 19 milyon 530 bin 169, dış hat yolcu sayısı ise 21 milyon 958 bin 484 kişi oldu.

2024'te havalimanındaki transfer yolcularının sayısı, 3 milyon 785 bin 593 kişi oldu. Bu dönemde İSG iç hatlarda 110 bin 695, dış hatlarda 131 bin 672 sefer yapılırken, toplam uçuş sayısı 242 bin 367 olarak hesaplandı.

İSG, 2024'te 15 dış hat ve 1 iç hat olmak üzere toplam 16 yeni destinasyonu bağlantı ağına ekledi. İSG, 2024'te dünyada en fazla ziyaret edilen şehirler arasında yer alan İstanbul'u, 51 ülkede 38 iç hat ve 103 dış hat olmak üzere toplam 141 destinasyonla buluşturdu.

2024'te en çok tercih edilen rotalar, dış hatlarda Lefkoşa, Londra ve Köln olarak sıralanırken, iç hatlarda ilk üçe giren popüler destinasyonlar Antalya, İzmir ve Trabzon oldu.