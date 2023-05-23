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''İç savaş çıkartacak'' mutabakat! Kılıçdaroğlu ile Özdağ yarın duyuracak

Kılıçdaroğlu ile Özdağ bir mutabakat metni imzaladı ve bunun duyurusunu da yarın kamuoyuna yapacak. Bu gelişme Özdağ'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı, 'Kılıçdaroğlu kazanırsa ülkede iç savaş çıkar' sözlerini akıllara getirdi.

23 Mayıs 2023 Salı 08:23 - Güncelleme:
''İç savaş çıkartacak'' mutabakat! Kılıçdaroğlu ile Özdağ yarın duyuracak
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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullandı. Cumhur İttifakı sandıktan büyük bir zaferle çıkarken, yüzde 49,52 oy alan Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 600 binden fazla fark attı. Hiçbir aday yüzde 50 + 1 oy şartını geçemeyince seçimler 28 Mayıs'taki ikinci tur kaldı.

İlk turda terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarına 'özgürlük' vadeden Kılıçdaroğlu, seçimlerde uğradığı bozgun sonrasında 'milliyetçi' bir tavır takınarak, ilk turda yüzde 5,2 oy alan Sinan Oğan'ın seçmenlerinden oy devşirme çabasına girişti.

OĞAN ERDOĞAN'A DESTEK AÇIKLADI

Oğan bugün yaptığı açıklamayla, ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini söyledi. Oğan açıklamasında, "Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU SOLUĞU ÖZDAĞ'IN YANINDA ALDI: PROTOKOL İMZALADILAR

Ata İttifakı'nı oluşturan partilerden Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, Oğan'ın açıklamalarının bireysel olduğunu ve kendilerini bağlamadığını açıkladı. Oğan'ın açıklamalarından birkaç dakika sonra Kılıçdaroğlu ile Özdağ bir görüşme gerçekleştirdi.

Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak.

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile görüşmeye giderken, yanında protokol taslağı vardı. Bu taslakta, sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi ve teröre karşı etkin mücadele hususu yer alıyor." ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ'DAN AÇIKLAMA: UMARIM OLUMLU CEVAP İLETECEK

Görüşme sonrası akşam saatlerinde Twitter hesabından açıklama yapan Özdağ, şartlarını Kılıçdaroğlu'na sunduğunu belirtip, "Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00'de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek. Büyük Türk Milleti'ne arz ederim." ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ'IN "KILIÇDAROĞLU KAZANIRSA İÇ SAVAŞ ÇIKAR" SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Bu gelişmeler Özdağ'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı, "Kılıçdaroğlu kazanırsa ülkede iç savaş çıkar" sözlerini akıllara getirdi.

Özdağ, 9 Eylül 2022'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu vurguladığı açıklamasında şunları söylemişti:

"Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasında etkileşim yoğunlaşır. Bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde karışıklıklar çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler ve Türkiye iç savaşı çıkar."

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