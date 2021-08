İçeride inanan kalmayınca yalan bayrağını Batı medyası aldı! Türkiye'ye yönelik hadsiz sözler

7 Ağustos 2021 Cumartesi 09:35 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 09:35

Türkiye'nin 8 gündür her türlü imkanı seferber ederek mücadele ettiği orman yangınlarıyla mücadelesi devam ederken, iç ve dış kaynaklı algı operasyonu ve kara propagandanın biri bitmeden diğeri başlıyor. Sosyal medya mecralarında "Help Turkey (Türkiye'ye yardım edin)" etiketiyle yürütülmek istenen dezenformasyon operasyonunun kirli hedefi ve aktörleri ortaya çıkarılınca, bu sefer bayrağı Batı ve bazı Körfez ülkelerine ait medya organları aldı. Batı medyasında başta CHP olmak üzere muhalefetin söylemleri üzerinden Türkiye'yi yangınlar karşısında aciz ve güçsüz göstermeye yönelik bir karalama kampanyası başlatıldı. Reuters, Bloomberg, AFP, The Guardian ve The Economist gibi son dönemde Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen Batılı medya kuruluşları bir kez daha devreye girmiş durumda.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

Yeni Şafak'ın haberine göre, Batılı medya kuruluşlarının Türkiye'deki yangınlara ilişkin haberlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk milleti nezdindeki liderliğini sarsmayı hedeflediği görülüyor. Haberlerde Erdoğan'ı merkeze alan provokatif bir dilin kullanılması dikkatlerden kaçmadı. İngiliz The Economist dergisi 'Yetenekli bir yönetici olarak' söz ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Amerikan Bloomberg internet sitesi de THK'nın uçamayan hurda uçaklarını, "Uçmasına izin verilmeyen uçaklar' olarak niteledi. The Guardian ise haberinde, "Hükümetin yangınlara yavaş müdahalesi Erdoğan'ı artan bir öfkeyle karşı karşıya bırakıyor" çarpıtmasına yer vererek gerçek amacın yangın haberi vermek olmadığını ortaya koydu

CHP'NİN SÖZCÜSÜ OLDULAR

Batılı medya kuruluşları, yangınlara ilişkin Türkiye'deki muhalefet partilerinin pek çok defa çürütülen tezlerine yayınlarında ısrarla yer vermeye devam ediyor. Yapılan haberlerde başta CHP olmak üzere HDP'nin de dahil olduğu muhalefet partilerinden isimlerin hükümeti hedef alan açıklamalarına sıkça değinilirken, devlet kurumlarından yapılan açıklamalar ise görmezden gelindi. Öyle ki Bloomberg, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "uçacak durumda olmadığını" kabul ettiği THK uçaklarını, hükümete muhalif olduğu bilinen isimlerin yorumlarıyla dün bir kez daha gündeme taşıdı.

İNGİLİZ BASINI TURİZMİ DİLİNE DOLADI

Haberlerde, Türkiye turizminin de hedefe konduğu rahatlıkla görülüyor. Batılı medya kuruluşlarının Türkiye'deki durumu haberleştirirken, yangınlardan etkilenen turistik bölgelerde halkın tedbir amacıyla tahliye edildiği bilgisinde, "turist" kelimesine de ayrıca yer verildi. BBC, Reuters ve The Guardian gibi yayın organlarının, yangın haberlerinde özellikle turistlerin de etkilendiği algısını oluşturacak bir söylem kurduğu görüldü. Aynı yayın kuruluşlarının günlerdir yangınlarla mücadele eden Yunanistan'la ilgili haberlerinde ise etkilenen bölgelerdeki turistlerin durumuna hiç değinmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

KÖRFEZ BASININDAN TERÖR ÖRGÜTÜNE KORUMA

Kara propagandaya Türkiye düşmanlığıyla bilinen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) basınından da destek geldi. BAE merkezli yayın yapan Suud kanalı El-Arabiya da Batı medyası gibi Erdoğan'ı hedef alan haberinde "Türkiye'de çıkan orman yangınlarının Erdoğan'ı zor duruma soktuğu, Erdoğan'ın ağır eleştirilerin odağında olduğu" çarpıtmasına imza attı. El-Arabiya, terör örgütü PKK ile ilgili de, örgütün "Türkiye'nin güneydoğusunda var olduğu" öne sürerek, "AK Parti hükümetinin bu tarz komplolarla yangındaki başarısızlığını örtmeye çalıştığını" iddia etti ve adeta terörist unsurlara kol kanat gerdi.