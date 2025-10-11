İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2025 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçinde bebek olan aracı sıkıştırdı: Maganda TEM otoyolunu birbirine kattı
Güncel

İçinde bebek olan aracı sıkıştırdı: Maganda TEM otoyolunu birbirine kattı

Kocaeli TEM otoyolunda içinde bebek ve çocuğun bulunduğu bir otomobili sıkıştırıp trafiği tehlikeye sokan maganda, toplam 4 araca çarparak kaza yaptı. O anlar, sıkıştırılan aile tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

IHA11 Ekim 2025 Cumartesi 15:12 - Güncelleme:
İçinde bebek olan aracı sıkıştırdı: Maganda TEM otoyolunu birbirine kattı
ABONE OL

Kocaeli TEM Otoyolu'nda trafikte tehlikeli hareketler yapan bir sürücü, içinde bebek ve çocuğun bulunduğu otomobili defalarca sıkıştırdı.

5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, dün Kocaeli TEM Otoyolu'da meydana geldi.

İddiaya göre, içinde bebek ve çocuğun bulunduğu bir otomobil, başka bir araç sürücüsü tarafından defalarca sıkıştırıldı. Ani fren yaparak ve makas atarak ilerleyen sürücü, ailenin bulunduğu otomobili seyir halindeyken tehlikeye soktu.

Bir süre böyle devam eden yolculuk sonrasında maganda sürücü, çocuklu aileyle birlikte toplam 4 araca çarparak kaza yaptı. O anlar, sıkıştırılan aile tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde araçta bebek ile çocuğun olduğu görülürken, kazaya ilişkin anlar yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.