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İçinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü kaldırıma çıktı

Beşiktaş Ortaköy'de içi yolcu dolu İETT otobüsü, yağmur sebebiyle kayganlaşan yoldan yokuş aşağı kayarak kaldırıma çıktı. Ağaçlara ve demir dubalara çarpan otobüse metrelerce uzunluktaki bir dal girdi. 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA22 Haziran 2022 Çarşamba 09:51 - Güncelleme:
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Olay dün saat 11.00 sıralarında Ortaköy Portakal Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy- Taksim seferini yapan DT2 kodlu İETT otobüsü, yağmur sebebiyle yolun kayganlaşması ve şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Portakal Yokuşu'ndan aşağı kaymaya başladı. Kayan İETT otobüsü, yol kenarındaki ağaçlara ve demir dubalara çarptı. Otobüsün içerisine metrelerce uzunlukta bir dal saplandı. Otobüste bulunan bir yolcu aracın camından içeri giren dal nedeniyle hafif şekilde yaralanırken, otobüsün kaza yaptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Kameraya yansıyan görüntülerde kayarak ilerleyen otobüsün yol kenarındaki ağaçlara ve demir dubalara çarptığı görülüyor. İETT otobüsünün metrelerce uzunluktaki ağaç dalıyla ilerlemesi de kameraya yansıdı.

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