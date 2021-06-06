İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Haziran 2021 Pazartesi / 26 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,647
  • EURO
    10,5532
  • ALTIN
    526.332
  • BIST100
    1447.08
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri: 3 bin 157 öğrenciye geçici kimlik düzenlenerek, LGS'ye girmeleri sağlandı
Güncel

İçişleri: 3 bin 157 öğrenciye geçici kimlik düzenlenerek, LGS'ye girmeleri sağlandı

İçişleri Bakanlığı'nca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için cumartesi ve pazar günleri açık bulundurulan nüfus müdürlükleri tarafından 3 bin 157 öğrenciye geçici kimlik belgesi düzenlenerek, sınava girmelerinin sağlandığı açıklandı.

DHA06 Haziran 2021 Pazar 16:02 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 16:10
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından her sınav döneminde uygulanmakta olan nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulaması ile çeşitli nedenle kimliğin kaybolmasından kaynaklanan mağduriyetlerin önlenmesi için sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruluyor. Öğrenciler sınava giriş belgesi ve son altı ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ile randevusuz olarak açık bulundurulan nüfus müdürlüklerine müracaat ediyor ve kısa sürede kimlik kartı başvuruları alınarak sınava girmeleri için gerekli olan geçici kimlik belgesi düzenleniyor.

Bu kapsamda bugün düzenlenen LGS için cumartesi ve pazar günleri açık bulundurulan nüfus müdürlükleri tarafından 3 bin 157 öğrenciye geçici kimlik belgesi düzenlenerek, sınava girmesi sağlandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.