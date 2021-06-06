İçişleri: 3 bin 157 öğrenciye geçici kimlik düzenlenerek, LGS'ye girmeleri sağlandı

DHA 06 Haziran 2021 Pazar 16:02 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 16:10

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından her sınav döneminde uygulanmakta olan nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulaması ile çeşitli nedenle kimliğin kaybolmasından kaynaklanan mağduriyetlerin önlenmesi için sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruluyor. Öğrenciler sınava giriş belgesi ve son altı ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ile randevusuz olarak açık bulundurulan nüfus müdürlüklerine müracaat ediyor ve kısa sürede kimlik kartı başvuruları alınarak sınava girmeleri için gerekli olan geçici kimlik belgesi düzenleniyor.

Bu kapsamda bugün düzenlenen LGS için cumartesi ve pazar günleri açık bulundurulan nüfus müdürlükleri tarafından 3 bin 157 öğrenciye geçici kimlik belgesi düzenlenerek, sınava girmesi sağlandı.