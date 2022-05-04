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Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Sinan Oğan'a 'Suriyeli' tepkisi: Utanmadıysan insanlık adına ben utandım

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sinan Oğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımlarına ilişkin, “Aynı gün önce sayı 10 milyona yaklaştı diye yalan söyleyip ardından baktın pabuç pahalı 6 milyona indirdin. Utanmadıysan insanlık adına ben utandım” dedi.

DHA4 Mayıs 2022 Çarşamba 20:57 - Güncelleme:
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'de 6 milyon Suriyeli olduğunu iddia eden MHP eski milletvekili Sinan Oğan'a tepki gösterdi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter hesabından Sinan Oğan'ın Suriyelilerle ilgili açıklamalarını paylaşarak, "Aynı gün önce sayı 10 milyona yaklaştı diye yalan söyleyip ardından baktın pabuç pahalı 6 milyona indirdin. Bu bir. 1,5 milyon ikametli Suriyeli var diyorsun. Bunlar 192 ayrı ülkeden düzenli göçmen. Bu iki! Utanmadın mı? Utanmadıysan insanlık adına ben utandım" dedi.

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