İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Sözcü'ye tepki: Çarpıtarak korumaya çalışmayın olayın faili PKK/PYD'dir

Haberin dezenformasyon içerikli olduğunu kaydeden Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dezenformasyon haberini düzeltelim; İstiklal'deki saldırıda teröristin Kobanili tekstilcinin evinde barındırılması talimatı Kobani'den, Eylem talimatı Münbiç'ten, Saldırıdan sonra teröristin saklanması talimatı Kamışlı'dan! Çarpıtarak korumaya çalışmayın olayın faili PKK/PYD'dir" ifadelerie yer verdi.
Dezenformasyon haberini düzeltelim;— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) November 18, 2022
İstiklal'deki saldırıda teröristin Kobanili tekstilcinin evinde barındırılması talimatı Kobani'den,
Eylem talimatı Münbiç'ten,
Saldırıdan sonra teröristin saklanması talimatı Kamışlı'dan!
Çarpıtarak korumaya çalışmayın
Olayın faili PKK/PYD'dir pic.twitter.com/dkbF6xcIgz