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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Sözcü'ye tepki: Çarpıtarak korumaya çalışmayın olayın faili PKK/PYD'dir

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bir gazetenin internet sitesinde yayınlanan haber hakkında açıklamada bulundu.

IHA18 Kasım 2022 Cuma 15:36 - Güncelleme:
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Sözcü'ye tepki: Çarpıtarak korumaya çalışmayın olayın faili PKK/PYD'dir
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Haberin dezenformasyon içerikli olduğunu kaydeden Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dezenformasyon haberini düzeltelim; İstiklal'deki saldırıda teröristin Kobanili tekstilcinin evinde barındırılması talimatı Kobani'den, Eylem talimatı Münbiç'ten, Saldırıdan sonra teröristin saklanması talimatı Kamışlı'dan! Çarpıtarak korumaya çalışmayın olayın faili PKK/PYD'dir" ifadelerie yer verdi.

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