İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, ülke genelindeki yılbaşı tedbirlerini anlattı

Bakan Yardımcısı Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan'daki 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde yeni yıl tedbirlerini de içeren basın açıklaması yaptı.

Ersoy, bir yılbaşı gecesini daha huzur içinde geçirebilmek için İçişleri Bakanlığı olarak cuma günü sabah 08.00'de başlayıp pazartesi sabah 08.00'e kadar olmak üzere bir dizi önlemler aldıklarını ve bunu tüm valiliklere tebliğ ettiklerini belirtti.

Tüm güvenlik birimlerinin görevi başında ve teyakkuzda olduğunu aktaran Ersoy, "Ülke genelinde asayiş ve huzurun sağlanması, muhtemel terör eylemlerinin önlenmesi, trafik güvenliğinin sağlanması ve düzensiz göç başta olmak üzere her türlü kaçak ve kaçakçılık unsurlarıyla mücadele edilmesini kapsayan çok geniş bir düzenleme yaptık." dedi.

Ersoy, Türkiye genelinde üç gün boyunca 81 bin ekipte 490 bin emniyet, jandarma ve sahil güvenlik mensubunun, yılbaşı gecesi ise 31 bin ekipte 198 bin kişinin ülkenin huzuru ve güvenliği için görev başında olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere tüm bakan yardımcıları ve bakanlığın üst düzey bürokratları ile yöneticilerinin de görevli personelle sahada olduğunu anlatan Ersoy, "İnşallah hem İstanbul'umuz hem ülkemiz için hem bütün insanlık için hayırlı, uğurlu bir yılı huzur içinde karşılamak nasip olur. Milletimizin yeni yılını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

- Vali Yerlikaya İstanbul'daki tedbirleri anlattı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da 2022'yi uğurlayıp 2023 yılını karşılarken, bakanlığın yayımladığı yılbaşı tedbirleri kapsamında çok titiz ve hassas bir şekilde hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile emniyet ve sahil güvenliği ziyaret ettikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne geldiklerini, daha sonra da Jandarma Komutanlığını ziyarete gideceklerini belirten Yerlikaya, "Bizim tek bir niyetimiz var. Dünyanın en önemli metropolünde gece gündüz demeden, ışığı sönmeden, jandarmamız, emniyetimiz, sahil güvenliğimiz ve istihbaratımızla beraber görevimizin başındayız." diye konuştu.

Yerlikaya, 46 bin 509 emniyet, 2 bin 314 jandarma, 210 sahil güvenlik personelinin ekip, araç, helikopter, tekne, gemi ve motorize ekiplerle pazartesi sabahına kadar İstanbul'un güvenliği ve esenliği için çalışacağını aktardı.

Eyüpsultan'daki 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün, Türkiye'de bu alandaki en görkemli ve modern yapılardan biri olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, burada 1350 personelin 7/24 ışığı sönmeden çalıştığını, merkeze günde ortalama 50 bin çağrı geldiğini kaydetti.

Yerlikaya, İstanbullulara "Bugün 112 çağrı merkezimiz her zamanki gibi emrinizde. Yuvanızda bizi aramanızı gerektirecek olumsuzluk olmasını temenni etmeyiz ama böyle bir şeyle karşılaşırsanız, telefonun ucunda bu güzel, modern atmosfer içerisinde çalışan heyecanlı, genç, dinamik, iyi eğitimli arkadaşlarımızın sıcak ev sahipliği, sizi karşılayan ses tonunu her zamanki gibi karşınızda bulacaksınız. Gerçekten bir mesele varsa aramaktan çekinmeyin." mesajını iletti.

2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılı olması nedeniyle daha özel ve anlamlı olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Ülkemiz için milletimiz için İstanbul'umuz için barış, huzur ve mutluluk getirmesini yürekten temenni ediyoruz. 2023 yılı İstanbul kadar güzel, İstanbul kadar görkemli ve İstanbul kadar muhteşem bir yıl olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Ersoy ve Yerlikaya, 112 Acil Servis personeline baklava ikram ederek, yeni yıllarını kutladı.

Yerlikaya ve Ersoy'a bu ziyarette, Vali Yardımcısı Faik Oktay Sözer, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Feyza Emin ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Müdürü Kadir Ali Sırmalı da eşlik etti.

