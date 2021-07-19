İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: 226 bin 586 personelimiz 13 gün boyunca görev yapacak

AA 19 Temmuz 2021 Pazartesi 19:21 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 19:23

Eskişehir-Bursa kara yolu Organize Sanayi Bölgesi girişindeki trafik denetimine katılan İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı olarak her bayram olduğu gibi bu bayramda da birtakım tedbirler aldıklarını söyledi.

Tedbirleri genelge haline getirerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla tüm valiliklere gönderdiklerini aktaran İnce, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün bayramla birleşmesiyle tatil süreci başlamış oldu. Bu süreci kapsayacak şekilde tedbirlerimizi en üst düzeyde tutmaya çalıştık. Bu kapsamda 120 bin 372 ekibimiz görev başında olacak. Yine 226 bin 586 personelimiz de bilfiil görevde, sahada ve yollarda olacak. 45 başmüfettişimiz sivil denetim yapacak, tedbirlerin nasıl uygulandığını yerinde denetleyecekler." diye konuştu.

İnce, şehirler arası otobüslerde de sivil denetimler gerçekleştireceklerini anlattı.

Helikopter ve insansız hava araçlarıyla kontrollerin, sonuç getirici denetimler olduğunu vurgulayan İnce, bu uygulamayı sayısını artırarak sürdürdüklerini dile getirdi.

Özellikle ölümlü trafik kazalarını önlemeyi amaçladıklarına değinen İnce, "Tek amacımız, bu konularda özellikle bayram günlerinde ve diğer günleri de kapsayacak şekilde trafikteki kazaları en aza indirip sıfırlamak. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

- "Şu anda, nazar değmesin, vatandaşlarımız dikkatli bir şekilde iyi gidiyorlar"

Muhterem İnce, başlattıkları "Yol Ver Hayata" adlı kampanya ile sürücülere "Dikkatinizle, kemerinizle, kaskınızla, sabrınızla hayata yol verin." mesajını ilettiklerini belirtti.

Kazaların, ölümlerin ve yaralanmaların en aza indirilebileceğine dikkati çeken İnce, şunları kaydetti:

"Yeter ki isteyelim, çözüm tamamen kendimizden kaynaklanıyor. Kuralları uygularsak, tedbirleri kendimiz alırsak, hız yapmazsak, emniyet kemerimizi takarsak, sabırlı ve dikkatli olursak, motosiklet kullanırken kaskımızı takarsak ve araç kullanırken cep telefonu kullanmazsak, istediğimiz bu sonuçları en kısa sürede elde edebiliriz. Biz necip bir milletin, kadim bir medeniyetin torunlarıyız. Bunları hatırlatmak amacıyla bizler de bu kampanyaları yürütüyoruz. İnşallah o günleri en kısa sürede hep birlikte görürüz.

Şu anda, nazar değmesin, vatandaşlarımız dikkatli bir şekilde iyi gidiyorlar. Tabii ki daha iyiyi hedefliyoruz. Bayram tatilinin yaygın olmasının da buna etkisi oldu, sıkışmadı. Dönüş trafiği önemli. Şimdi gidişler var. Gidişlerde vatandaşlarımız dikkat etti. Dönüşlerde de özellikle bu kurallara dikkat edilmesini özellikle bekliyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz."

Ziyarette Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile diğer ilgililer hazır bulundu.