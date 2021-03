İçişleri Bakan Yardımcısı İnce 'kırmızı çizgi' çekti

AA 30 Mart 2021 Salı 15:00 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 15:00

Konak Meydanı'ndaki Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tırını ziyaret eden İnce, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ateşi ölçüldükten sonra müzeye girdi.

Görevlilerden bilgi alan İnce, mobil müzedeki tarihi eşyaları inceledi, savaşlarla ilgili videoyu izledi.

İnce, tırdan ayrıldığı sırada İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in yanına gelen ve eşinin Kıbrıs Gazisi olduğunu belirterek oğluna iş isteyen Zuhal Zoloğlu'nun talebini dinledi. "Gazilerimiz baş tacımız" diyen İnce, talebin yerine getirilmesi için yanındaki görevlilere çalışma yapılması talimatı verdi.

- "ÖNCELİK YAYANIN, ÖNCELİK HAYATIN"

Daha sonra, İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan İnce, üzerinde "Yayalar kırmızı çizgimiz" yazılı maske ve şapka taktı.

Etkinliğe katılan öğrencilere kırmızı düdük ve hediyeler veren İnce, daha sonra Vali Köşger ile yaya geçidini kırmızıya boyadı.

İnce, gazetecilere, yayaların kırmızı çizgileri olduğunu söyleyerek, "Öncelik yayanın, öncelik hayatın. Trafik güvenliği ciddi bir mesele, diğer güvenlik alanları gibi. Çok can kayıpları verdik, çok acılar çektik. İstiyoruz ki vatandaşlarımız bundan sonra böyle acılar yaşamasın, trafik konusunda can kaybımız olmasın. Hedefimiz trafik kazasında sıfır can kaybı olsun." ifadelerini kullandı.

Yaya önceliğini esas alan bir yasanın 2018 yılında çıktığını hatırlatan İnce, bu yasa ile "yaya geçişlerinde öncelik yayanın" sloganıyla bir düzenleme yapıldığını kaydetti.

İnce, bu alanda farkındalığı oluşturmak için bakanlık olarak iki kampanya yaptıklarını, bu kampanyanın üçüncü kampanyaları olduğunu anlattı. İnce, şöyle devam etti:

"Bu unutulmasın istiyoruz. Çünkü trafik kazalarında yaya can kayıpları yüzde 22. Çok büyük bir oran. Hamdolsun çalışmalarla, kampanyalarla 2018-2020 yılları arasında yaya can kayıplarını yüzde 34,8 azalttık. Bu yetmez, hedefimiz sıfır can kaybı. BM nezdinde 2011 ila 2020 yılları arasında trafik kazalarında can kayıplarını yüzde 50 azaltma hedefini, tüm dünyada gerçekleştiren iki ülkeden biriyiz."

İnce, programa katılan dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak'a desteği için teşekkür etti.

Mobil tır ziyaretine de değinen İnce, 81 ili gezen tırın çok güzel bir çalışma olduğunu belirterek, "Adeta o günleri yeniden yaşatıyorlar. Geçmişimizi unutmayacağız ki geleceğimizi en güzel şekilde teminat altına alalım." dedi.