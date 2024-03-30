İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Çanakkale insanı akıllıdır, irfan sahibi, izan sahibidir

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Çınaraltı Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısında katılımcılara hitap eden Turan, yarınki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından 4 yıl seçimsiz bir sürecin geçeceğini söyledi.

Genel ve yerel seçimler, referandumlar olmak üzere seçmenlerin birçok kez sandık başına gittiğini belirten Turan, şöyle devam etti:

"Yorulduk, çok emek sarf ettik. Bunlar masraf, bunlar zaman, bunlar emek aynı zamanda. O yüzden altını tekrar çiziyorum, yarın seçimi bitirdikten sonra 4 yıl seçim yapmayacağız. Çanakkale insanı akıllıdır, irfan sahibi, izan sahibidir. Maceraya hiç gerek yok. Bu insanlar bayrağa, fotoğrafa, ajansa oy vermez. Kim iş yapar, kim polemik yapar bilir. O yüzden Lapseki'de Eyüp Bey'in çıraklığı, kalfalığı bitti, yarın ustalığa başlasın istiyoruz."

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'a destek isteyen Turan, şunları dile getirdi:

"Biz Ankara'da görevimizin başındayken tanımadığımız adamların, yeni seçilmiş belediye başkanlarının gelip 'Tanış olalım' demesini değil, 'Ben seni yıllardan beni tanıyorum, bu toprağın evladısın, randevu almadan geldim. Şu işimizi yap' demesini istiyoruz. O yüzden Eyüp Bey'in yeni dönemde de yanında olduğumuzu, makamımızın emrinde olduğunu söylemek için buradayız. Yeter ki iş yapsınlar, yeter ki üretsinler. Bir iş yerine personel alırken bile referans sorarsınız, 'Kim?' dersiniz. Ben de diyorum ki bizim referansımız eserlerimiz. Yarın sandığa giderken köprüye bakın, doğal gaza bakın, suya bakın, okula hastaneye bakın, tüm altyapıya bakın, o referansla beraber Eyüp Bey'e oyunuzu verin."

Turan, yarın verilecek her bir oy ile 5 yılın şekilleneceğini, belediye hizmetlerinin yerine getirileceğini belirtti.

Kaldırımların, parkların temizleneceğini, yenilerinin inşa edileceğini anlatan Turan, şöyle konuştu:

"Yeni maceralara gerek yok. Seçimden sonra ne olacağı bilinmeyen partilerin adaylarına hiç bakmayın. Bazı partiler vardır 100 yıllıktır, 20 yıllıktır, köklüdür. Bazı partiler vardır bir rüzgarda yıkılır. O rüzgar gelir ve devirir. Seçimden sonra var mı yok mu belli olmayan genel başkanların, seçimden sonra var mı yok mu belli olmayan partilerin Lapseki'ye ne faydası olur Allah aşkına? O yüzden Lapsekili iyi düşünecek ve doğru kararı verecektir."

Bülent Turan, Cumhur İttifakı'nda MHP ile uyum halinde hizmetlerde bulunduklarını vurguladı.

Geçen dönem Lapseki'de de çok güzel örnek bir beraberlik kurulduğunu kaydeden Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok kıymetli işler yapıldı. Bırakın kavgayı, huzur içinde çalıştık. Zaten bir işin esası huzurdur. Huzur yoksa başarı olmaz. Belediye başkanı, ilçe başkanı ile kavga ederse, ilçe başkanı vekille kavga ederse, vekil kadın kollarıyla, meclis üyeleriyle kavga ederse hiç başarılı olunmaz. Lapseki'nin en kıymetli tarafı Eyüp ağabey dedik. Hep beraber uyum içinde İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi, muhtarları ve teşkilatı hep beraber keyifle çalıştık. Huzurun olmadığı yerde başarı olmaz. Polemiğin kavganın olduğu yerde başarılı olunmaz."

Turan ve beraberindekiler, Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde düzenlenen etkinlikte de vatandaşlarla bir araya geldi.