İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de depremzede vatandaşlarla bir araya geldi

Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla Çanakkale'deki Hüseyin Akif Terzioğlu Yurdu'nda kalan depremzede vatandaşları ziyaret etti.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve 27. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile vatandaşlarla bayramlaşan Turan, ihtiyaç ve beklentileri dinledi.

Turan, gazetecilere, Türkiye'nin bir süre önce çok büyük bir acı yaşadığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, ülkenin büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını dile getiren Turan, "O afetten sonra devletimiz tüm imkanlarıyla süreci yönetip, inşaat sürecini başlatıp, depremzedelerimizin evlerini inşaatına başlandı. Şu an Çanakkale'miz başta, birçok ilimizde oradaki kardeşlerimizi misafir ediyoruz. Çanakkale'mizde çok sayıda misafirimiz var deprem bölgesinden gelen. Bugün bayramlaşmamızı kardeşlerimize ayırdık. İlk programımızı onlarla yapıyoruz." diye konuştu.

Turan, depremden etkilenen vatandaşlardan bazılarının Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kaldığını hatırlattı.

Onların ev sahibi, kendilerinin misafir olduğunu dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Çocuklarıyla beraber hediyeleştik, sohbet ettik. Dertlerine, davalarına gönül vermeye çalıştık ama yüreklerin bir parçasını da kendi evlerinin olduğu yerlerde olduğunu bir daha gördük. Ümit ediyorum bir an önce inşaat süreci biter. Oranın tekrar eski günlerine huzurlu, sağlıklı günlerine dönmesine imkan sağlanır. O yüzden bugün dertlerini paylaşmak, azaltmak için bir araya geldik. Kurban en özel günlerden biri, yakınlaşmak demek. Hem Rabb'imize yakınlaşmayı hem de kendi aramızdaki sosyal kesimlerin dertlerini anlamayı, dinlemeyi ve yakınlaşmayı sağlayan günler demek. O yüzden biz bu yakınlaşmanın ifadesi olarak Türkiye'mizin en doğusuyla en batısının, Malatyalının, Gazianteplinin misafir olduğu bu güzel topraklarda beraber bayramı geçirmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle başta depremzedelerimiz olmak üzere bütün milletimizin bayramını yürekten tebrik ediyorum. Sağlık, afiyet içinde, kazasız, belasız nice bayramlara ulaşmayı ümit ediyorum."

Bayramlaşma programına, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.