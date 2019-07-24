Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, 'Bitlis'te bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.' denildi.
- İHA
İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi.
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