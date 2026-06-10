İçişleri Bakanı Çiftçi, KKTC İçişleri Bakanı Oğuz'u ziyaret etti

KKTC İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen ziyarette, Bakan Çiftçi'ye, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti.

Hediye teatisi de yapılan görüşmede KKTC İçişleri Bakanı Oğuz, Bakan Çiftçi'ye, CONIFA 2026 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda birinci olan KKTC Futbol Milli Takımının formasını takdim etti.

Ziyarette konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ziyaretlerinin amacının iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek olduğunu ifade ederek "İki ülke arasındaki işbirliğini ne kadar geliştirirsek, karşılıklı güvenliğimizi de o kadar artırmış ve pekiştirmiş oluruz." dedi.

KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da iki ülke arasındaki tarihi bağlara dikkati çekerek, iki ülkenin bakanlıkları arasında işbirliğinin gelişerek süreceğini vurguladı.

Ziyaretin ardından Türkiye ile KKTC arasında, güvenlik, göç, kaçakçılık ve diğer konularda heyetler arası toplantı yapıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığındaki Türkiye heyetinde, Konya Milletvekili, KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Sezer Işıktaş, İçişleri Bakanlığı İletişim Müşaviri Hasan Öymez, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Tamer Bilacan, Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) Harekat Başkanı Tuğamiral Alpaslan Baysal ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı Mehmet Çatal yer aldı.