İçişleri Bakanı Soylu, Akçakale'de esnafı ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
- AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Soylu, il merkezindeki temaslarının ardından Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'ye geçti.
Burada esnaf ziyaretinde bulunan Soylu, sokaktaki vatandaşlarla görüştü.
Ziyaret sırasında çevredeki vatandaşlar da terör örgütü aleyhine sloganlar attı.
Soylu, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla öz çekim de yaptı.
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