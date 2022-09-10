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İçişleri Bakanı Soylu azınlık vakıflarının temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, azınlık vakıflarının temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda Rum, Musevi, Süryani ve Bulgar toplumlarının bazı temsilcileri de yer aldı.

AA10 Eylül 2022 Cumartesi 13:22 - Güncelleme:
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Florya'da bulunan restorandaki toplantı basına kapalı gerçekleşti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da hazır bulunduğu toplantıya İller İdaresi Genel Müdürlüğü Azınlıklar Şube Müdürü İlknur Erden, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilise Vakfı Başkanı Sait Susin, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türk Musevi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen, Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Vakfı Başkanı Kirkor Ağabaloğlu, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis de katıldı.

Toplantıda Rum, Musevi, Süryani ve Bulgar toplumlarının bazı temsilcileri de yer aldı.

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  • azınlık vakıflar
  • temsilci

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