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İçişleri Bakanı Soylu: Bu ülkeye kardeşliği, üretimi ve zenginliği fazla görüyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bu ülkeye kardeşliği, üretimi ve zenginliği fazla görüyorlar. Bu ülkeye Gabar'da çıkan petrolü, Hakkari'de çıkan çinkoyu, madenleri fazla görüyorlar. Çocukların okumasını, üniversiteye gitmesini fazla görüyorlar. Huzuru ve insanların dolaşmasını fazla görüyorlar.' dedi.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 17:15 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Soylu: Bu ülkeye kardeşliği, üretimi ve zenginliği fazla görüyorlar
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Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahalle Buluşması'nda konuşan Soylu, Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadele ederken, diğer yandan teknolojisini, savunma sanayisini, yerli ve milli üretimini geliştirdiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-25 Aralık operasyonlarıyla tutuklanmak, 15 Temmuz darbe girişiminde ise öldürülmek istendiğini belirten Soylu, "15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD var." dediği için bu ülke tarafından iki kez "istenmeyen adam" ilan edildiğini söyledi.

Soylu, ABD'de kendisiyle ilgili mal varlığına el koyma kararı da verildiğini hatırlatarak, "Benim Amerika'da bir tane malım var. O da FETO. Onu da bu ülkeye getireceğiz inşallah." ifadesini kullandı.

Sadece 780 bin kilometrekarenin güvenliğinden sorumlu olmadıklarını anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı, sadece Türkiye'nin yüzünü değil, etrafımızdaki coğrafyanın huzur yüzyılıdır, barış yüzyılıdır, kalkınma yüzyılıdır, bağımsızlık yüzyılıdır. Biz bu yüzyılı etrafımızdaki coğrafya ve dünyadaki mazlumlarla hep beraber yaşayacağız. Irak'ta Bağdat'ın huzurunu da biz getireceğiz, Suriye'de Şam'ın huzuruna biz getireceğiz, Afganistan'da Kabil'in huzuruna biz getireceğiz, İslamabad'a huzuru da biz getireceğiz. Amerika'nın o pis elini, o kirli elini etrafımızdaki coğrafyadan çekip çıkarmak bize nasip olacak."

- KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRİSİ

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Irak ve Suriye'nin kuzeyine asker göndermek için tezkerenin yenilenmesine karşı çıktığını, iktidar olması durumunda da Suriye ve Irak'ın kuzeyinden Türk askerini geri çekeceğini söylediğini aktaran Soylu, "Bay bay Kemal çıktı dedi ki, 'Ben oraya tezkere vermiyorum.' Niye vermediğini biliyor musunuz? Şimdi masaya oturmadı PKK'yla. Daha önce oturdu, anlaştı. Onları anlaştıran da ağababaları Amerika. Bu anlaşanları sandığa gömeceğiz, tarihe gömeceğiz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Londra'daki tefecilerden borç para bulmayı vadettiğini belirten Soylu, "Bu ülke çok borç batağına battı. IMF, Türkiye'ye neredeyse köle muamelesi yaptı. Bu millet dişinden, tırnağından arttırdı. Tayyip Erdoğan bu ülkeyi IMF bataklığından çıkardı ve Tayyip Erdoğan bu ülkeyi geleceğe doğru getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, bu ülkeye kardeşliği, üretimi ve zenginliği fazla gördüklerini dile getirerek, "Bu ülkeye Gabar'da çıkan petrolü, Hakkari'de çıkan çinkoyu, madenleri fazla görüyorlar. Çocukların okumasını, üniversiteye gitmesini fazla görüyorlar. Huzuru ve insanların dolaşmasını fazla görüyorlar. Onlara teslim olmayacağız. Amerika'ya teslim olmayacağız. Bu işin çıban başı Amerika'dır." ifadesini kullandı.

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