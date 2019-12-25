AA 25.12.2019 16:49 - Güncelleme: 25.12.2019 16:49

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'nde 4. dönem olarak gördükleri eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan 2 bin 659 komiser yardımcısı için Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Külliyesi Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin, 81 il emniyet müdürü ve emniyet teşkilatı mensupları katıldı.

Törende konuşan Soylu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, PKK terörü ve onu besleyen terörizmi bitirme noktasına gelinmesi ile yerli ve milli anlayışıyla 2002'den beri üretilen büyük gücün, bugünkü Türkiye tablosuna ulaştırdığına işaret ederek, "Bugünün Türkiyesi, mazlumların umudu olan, göçü merhametiyle yöneten, uyuşturucuyla kıyasıya mücadele eden ve dünyanın en çok insani yardım yapabilen Türkiyesi'dir. Bu Türkiye, 21. yüzyılın yegane başarı hikayesidir." dedi.

Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şahsen tanışmamış olsanız da buradaki gençler, yabancınız değildir. 15 Temmuz gecesi gözünü kırpmadan 251 evladını şehadete uğurlayan, binlercesini de gazi olarak bağrına basan aziz milletimizin, aynı cömertlikle bugün tekrar devlet hizmetine sunduğu, aynı akıbete hem hazır hem de talip olan evlatlarıdır. 15 Temmuz'dan bugüne kadar emniyet teşkilatımıza, 112 bin 208 yeni arkadaşımızı dahil ettik. Bu sadece alelade bir istatistik verisi değildir. Bu sayı, aziz milletimizin gücünün ve sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2023, 2053, 2071 hedeflerine olan inancının bir göstergesidir. Hem bu yeni arkadaşlarımızla hem de desteklerinizle gerçekleştirdiğimiz ekipman, teçhizat, teknoloji gibi yatırımların tamamının oluşturduğu güçle, son üç yıldır elde ettiğimiz güvenlik başarılarını hep birlikte daha da ileriye taşıyacağımıza olan inancım tamdır."